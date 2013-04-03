Başçı: İdeal cari açık oranı yüzde 5

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türkiye için ideal cari açık oranının mevcut koşullarda yüzde 5 olduğunu söyledi.

Mardin'de sanayicilere konuşan Başçı, Türkiye için ideal cari açık/milli gelir oranının yüzde 5 olduğunu söyledi. Mevcut küresel konjonktürde yüzde 6 cari açık oranının yönetilebilir olduğunu söyleyen Başçı, 2013'te açığın 2012'nin biraz üzerinde kalabileceğini söyledi.

2012 sonu itibariyle cari açığın milli gelir oranı yaklaşık yüzde 6 düzeyinde bulunuyor.

İhracatta zorlandıklarını söyleyen Başçı, zayıf dış talep ortamında ihracatta yüzde 20-25 artışın zor olduğunu vurguladı.

Başçı'nın reel efektif döviz kuruna ilişkin verdiği mesajlarda dikkat çekti. Başçı bir kez daha reel efektif döviz kurunun 120'yi geçmesi durumunda ölçülü faiz indirimi aracını kullanabileceklerini söyledi. Açıklamanın ardından döviz yükselirken, faizde sert düşüş yaşandı.



Yüzde 15 kredilerde sınır değil



Kredi büyümesinde belirlenen yüzde 15 oranının bir sınır olmadığını sadece bir referans değer olduğunu vurgulayan Başçı şöyle konuştu: Yüzde 15'lik kredi büyümesi nedir? Ortalamada sağlıklı, sürdürülebilir ve Türkiye için finansal derinleşmeye de izin veren, makul kredi büyüme hızıdır. Bu, o anlamda bir tavan değer olarak okunmaması gerekir. Bu, kredi sınırlaması değeri değildir. Bu, bir referans değeridir. Bu oranının altına düşmek işlerin iyi gitmediğini gösterir. Üzerine çıktığında da adım attık, adımları sürdüreceğiz" diye konuştu.



Faizlerde düşüş var



Genel itibariyle tüketici ve ticari kredi faizlerine ciddi düşüşler olduğunu söyleyen, teminatlandırılmış kredilerde de benzer düşülerin olduğunu kaydetti.

Başçı büyümeye ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. ''2012 yılına bir dengelenme yılı adını veriyoruz. Bunun yan etkisi olarak büyüme biraz yavaşladığı doğru" diyen Başçı, "Çünkü nihai yurt içi talep büyümeye katkı vermedi. Sadece ihracat büyümeye katkı verdi doğru. Bunun faydasını biz 2013, 2014 ve 2015 yıllarında göreceğiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Başçı, dengeli büyümeyi desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Wall Street Journal