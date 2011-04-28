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Ekonomi

BAŞÇI ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI  ANKARA (A.A)

28 Nisan 2011 14:04

-BAŞÇI ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI  ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun 2011 yılı sonunda orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,6 ile yüzde 8,2 aralığında olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Başçı, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladığı basın toplantısında, temelde enerji fiyatlarındaki hızlı artışlar ve gümrük vergisi ayarlamaları gibi para politikasının kontrolü dışındaki gelişmelerden dolayı 2011 yıl sonu enflasyon tahminlerinin orta noktasını yukarı yönde 1 puan güncellediklerini ifade etti.  Merkez Bankası Başkanı Başçı, ''Enflasyonun 2011 yılı sonunda orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,6 ile yüzde 8,2 aralığında olacağını tahmin etmekteyiz'' dedi.  Enflasyonun 2012 yılı sonunda orta noktası 5,2 olmak üzere yüzde 3,4 ile yüzde 7 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildiren Başçı, enflasyonun orta vadede ise yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini belirtti.

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