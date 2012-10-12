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Ekonomi

Başçı: Enflasyon düşecek, büyüme hız kazanacak

Bakan Başçı, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını koruyup finansal istikrara katkı yapmak suretiyle büyümeyi desteklediğini söyledi

12 Ekim 2012 14:55

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın son çeyreğinden itibaren enflasyonun düşmesini ve büyümenin hız kazanmasını beklediklerini açıkladı.

Yılın son çeyreğinden itibaren Türkiye'de enflasyonun düşmesini beklediklerini kaydeden Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, büyümenin de hız kazanacağını söyledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erdem Başçı'nın Tokyo'da yapılmakta olan Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Toplantıları'nda verdiği mesajlara yer verildi.

Buna göre Başçı, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını koruyup finansal istikrara katkı yapmak suretiyle büyümeyi desteklediğini ifade etti.

''Yılın son çeyreğinden itibaren Türkiye'de enflasyonun düşmesini ve büyümenin hız kazanması bekliyoruz'' diyen Başçı, rezerv opsiyonu katsayılarındaki artırımların Merkez Bankası'nın ve bankaların döviz likiditesini destekleyeceğini kaydetti.

Başçı, gecelik borç verme faizlerinde yaptıkları indirimlerin, bankaların ticari kredi faizlerinde ve kredi-mevduat marjlarında kademeli bir düşüşe yol açmaya başladığını belirterek, ''Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası bu iki alanda atacağı ölçülü adımlarla finansal istikrara katkı yapmaya devam edecek. Fiyat istikrarı ise öncelikli amaç olmayı sürdürecek'' ifadelerini kullandı.

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