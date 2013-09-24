Başçı: Dolar'ın 1,80'e inmesi ancak gelecek yıl olur

Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliği yaptığı Para Politikaları konferansında Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı merakla beklenen ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Başcı, para politikaları sunumunun ana vurgularının enflasyonun önümüzdeki dönemde düşmeye devam edeceği, yurt içi nihai talep ve ihracatta ılımlı büyüme eğiliminin korunduğunu, altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığındaki kademeli iyileşme eğiliminin süreceği olduğunu, Merkez Bankası olarak gerekli kararları almaya devam edeceklerini söyledi. Enflasyonun dolara, doların da FED'e bağlı olduğunu belirten Başçı, doların 1,80'e düşmesinin bir yıldan uzun süreceğini söyledi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi 6,2-7,4 arası

Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasını sürdüreceklerini belirten Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı, şöyle dedi:

"Enflasyon oranları bizim en son Temmuz enflasyon raporunda verdiğimiz tahminle, şu ana kadar uyumlu gidiyor. Burada, düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Fakat oradaki tahminimiz 6.2’ydi. Bu tahminin arkasındaki faiz varsayımı, para politikası varsayımını paylaştık. Fakat döviz kuru varsayımımızı paylaşmamıştık. Temmuz raporunda döviz kuru varsayımımız dolar için 1.92. Eğer dolar 1.92’de sabit kalsaydı biz 6.2’yi rahatlıkla yıl sonunda yakalardık. Şimdi geçici olarak yükseldiği için oradan bir miktar tortu gelecek, 6.2’nin bir miktar üzerinde bitireceğiz. Fakat bizim anket beklentileri 7,44, konsensus beklentileri 7.4. Onun da altında bir yerde bitirmeyi biz öngörüyoruz. 6.2 ile 7.4 arasında bir tahmin. Büyük ihtimalle orta vadeli program verecek yakında. Aradan günler geçtikçe ufak tefek ayarlamalar yapılabilir ama fikir bu."

'Enflasyon düştükçe dolar düşecek'

Başcı, dolar kurunun yıl sonu hedefine ne kadar yakın olursa enflasyonun da tahmine o kadar yakın olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"1.92’ye ne kadar yakın olursa enflasyon tahminimiz de 6.2’ye o kadar yakın olur. O yüzden biz döviz kurlarındaki bu artışın geçici olmasını arzu ederiz. O yüzden de sıkı temkinli bir para politikası duruşuna geçtik. Enflasyon tahminlerle uyumlu hale gelene kadar sağlam para politikası duruşuna devam edeceğiz. O zaman bizden faiz artışı beklemeyin 6.75-7.75. Bu parametrelerde değişiklik beklemeyin. Yakın planda indirim de beklemeyin. Enflasyon düşene kadar biz bu şekilde sağlam duracağız. Döviz kurları da buna olumlu yönde tepki verecektir. Türk Lirası bir miktar bu açıdan da değer kazanabilir."

Küresel ekonomide büyüme hızlarında yavaşlama gördüklerini, küçük oranlı büyümelerin bir süre daha süreceğini beklediklerini belirten Başçı, “Gelişme hızı gelişmekte olan ülkelerde yüzde 8’den 4’ler seviyesine kadar düşmüş durumda. Küresel bir hadise. Bunu bilerek politikalarımızı hareket etmeliyiz” dedi.

'Dolar 1,80'i gelecek yıl görebilir'

Türkiye ’ye sermaye akımlarının güçlenmesi halinde gelecek yıl dolar kurunun 1.80’e düşebileceğini belirten Başcı, şöyle konuştu:

"Reel efektif döviz kurlarındaki hareketliliğe baktığımızda piyasa şartlarında Türk Lirası’nın değeri kendi içerisinde düzeltir. Burada aşırı bir reaksiyon vardır. Döndüğü zaman nereye döner kabaca euro-dolar paritesi içerisinde bakarsak 1.80. Olur mu böyle bir şey, olma ihtimali var. Gelecek sene, sermaye akımları tekrar güçlenirse, bu para politikaları belirliliği sonucunda sermaye akımları tekrar başlarsa bizde şöyle bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Başkan aşırı değerlendi, ihracatçı olarak zor durumdayız, yardım et bir şeyler yap, 1.80’e gelmesini engelle. Böyle bir senaryoyu dışlayamayız, böyle bir ihtimal var. Bu piyasa şartları içerisinde kendiliğinden oluşur. Olmaz mı olmaya da bilir. Döndüğü zaman orta noktalarda bir yerde olur. Oralarda 1.92 civarlarında bir yer. Dolayısıyla aslında şu anda bu konuşmayı yapmak o kadar da riskli değil bence."

Cari açığın finanse edilmesi

Türkiye’nin cari açığını finanse edebilecek bir ekonomik güce sahip olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı, “Genelde iyileşme var döviz kurları oynaklığında, cari açığın finansman tarafını farklı ele alıyoruz. Ciddi şekilde cari açık fazlasıyla finanse edildi, döviz biriktirdik, rezerv opsiyonlarımızı devreye soktuk. Türkiye cari açığını gayet güzel finanse eder, ediyor. Bankaların ve firmaların yurt dışı borçlanmalarında sıkıntı yok, doğrudan yatırımlar devam ediyor. Bunlar devam ettikçe Türkiye cari açığı finanse eder, Kamu maliyesi bütçe disiplini normal devam ettiğini sürece cari açığın finansmanı sıkıntısı yaşanmaz. Bu kadar büyük ayarlama olmayacak cari açık kademeli olarak iyileşecek. Merkez Bankası rezervlerini kullanır ve döviz kuru oynaklığını azaltır, emniyet sübabımız var" dedi.

'Piyasalar, FED'in net fiyatlar vermesiyle düzeldi'

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Haziran’da aldığı kararlar ve verdiği mesajların daha çok gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini, Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olduğunu, Türk Lirası’nın döviz kuru oynaklığından yaklaşık yüzde 10 dolayında değer kaybettiğini söyleyen Başcı, şöye konuştu:

"Türkiye güçlü bir politika tepkisi verdi, kısa zaman içerisinde likidite politikamız sayesinde. Piyasa daha fazlasını bekledi. 'Yakın zamanda bu kadar sıkılaşma yeterlidir' dedi ve kısa vadeli faizler düştü. 18 Eylül itibariyle politika tepkisine uyumlu hale geldi. Kısa vadeli faizlerin oranı para politikaları kurulundadır, bizdedir. Kontrol tamamen bizde, uzun vadeli faizler ve döviz kurları piyasada belirlenir” dedi. Başcı, “FED ne kadar net bir mesaj verirse piyasalar daha olumlu değerlendiriyor. Mesajın ne olduğu önemli değil, net bir persfektif vermesi önemli. 19 eylül’deki toplantıda olumlu gelişme olarak bunu öne çıkarıyoruz."