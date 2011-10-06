Başçı: Doları sormayın, adımlar sürüyor

T24 - Merkez Bankası, ekonomistlerle yapılan toplantıda döviz piyasasındaki adımların devam ettiğini söyledi.



Merkez Bankası, ekonomistlerle yapılan toplantıda döviz piyasasına dün atılan adımlar hakkında soru sorulmasını istemediğini ancak aksiyonun devam ettiğini söyledi.



Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağından biri, "Merkez Bankası 'aksiyon devam ettiği için' dünkü adımlar hakkında soru sorulmasını istemedi" dedi.



Bankacı ayrıca Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin "güçlü" olduğunu da söylediğini belirtti.



Öte yandan bir bankanın döviz masası yetkilisi ise, Dolar/TL'deki düşüşte Merkez Bankası'nin daha fazla aksiyon düşündüğüne dair izlenimin piyasaya yansımasının etkili olduğunu söyledi.



Ekonomistlerin toplantıyla ilgili görüşleri şöyle:



BGC Partners Ekonomisti Özgür Altuğ: Merkez Bankası Başkanı Başçı döviz piyasasında konuşmak için zamanın geçtiğini ve harekete geçme vaktinin geldiğini ifade ederek toplantıya etkileyici ve kendine güven dolu bir başlangıç yaptı... Merkez Bankası'nın mesajı ise, 'Merkez Bankası liranın daha fazla değer kaybetmesine ve kredi büyümesinin daha fazla yavaşlamayasına izin vermeyeceğiz. Yumuşak iniş hedefi gerçekleşti.



Oyak Yatırım Ekonomisti Gülay Elif Girgin: Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın konuşmasında bundan sonra dövizde müdahale konusunda konuşmadan çok aksiyon alacaklarını ve operasyon konusunda da yeterli rezervlerinin bulunduğu mesajını verdi. Döviz satım ihalesinde 1.35 milyar dolar rakamının da genelde piyasadaki taleplere göre belirlenmiş bir rakam olduğu ve önümüzdeki dönemde, TL ZK'larda bir indirim olacağı mesajını da aldık ancak TL ZK'da uzun vadeye yönelik politika çerçevesinde de öncelikle banka bonolarındaki zorunlu karşılık oranlarına ilişkin uzun vadeyi teşvik edici önlemleri bekliyoruz.



Erste Securities Ekonomisti Özlem Derici: Merkez Bankası Başkanı toplantıda kısa vadeli borçların Merkez Bankası'nın rezervlerine oranını takip ettiklerini vurguladı. Merkez Bankası rezervlerinin kısa vadeli borçları karşılama oranının yüzde 100'ün biraz altında. Merkez Bankası bunu yüzde 100'ün üzerine çıkarmayı amaçlıyor. Merkez Bankası dövize müdahaleler nedeniyle böyle bir politikayı daha çok, kısa vadeli borçları azaltarak gerçekleştirmek istiyor. Toplantıda, mevduat dışı enstrümanlara uygulanan munzam karşılıkların oranının hem aşağı çekilmek, hem de vadenin uzatılmasının amaçlandığı vurgulandı.



EFG Baş Ekonomisti Haluk Bürümcekçi: Merkez Bankası Başkanı TL'nin değer kazanmasını beklediğini, ekonomik büyümede de bir yavaşlama beklentisi içinde olduğunu ifade etti.



