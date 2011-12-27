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Ekonomi

Başçı: ''Davos'a gitmeyi planlıyorum'' ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 15:57

-Başçı: ''Davos'a gitmeyi planlıyorum'' ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Davos'a gitmeyi planladığını bildirdi. Başçı, ''2012 Yılında Para ve Kur Politikası'' konulu basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.  "2012'de riskler aşağı yukarı artık malum" diyen Başçı, "Sonuçta bir Avrupa riski var. Onun dışında bölgesel birtakım, jeopolitik risk unsurları halen devam ediyor. Bunlar önemli riskler'' değerlendirmesinde bulundu.  Başçı, döviz kurlarının 2012'de inişli çıkışlı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.  Başçı, gelişmekte olan ülkelere yatırım iştahının tekrar başlayabileceğini, bunun çok kuvvetli bir ihtimal olduğunun altını çizdi.  Milletvekilleri maaşlarına ilişkin de Başçı, "Benim cevap vermem doğru olmaz çünkü orada enflasyonla ilgili bir atıf yok. Tamamen nispi bir ayarlama şeklinde, benim yorum yapmam doğru olmaz'' dedi.  Başçı, İstanbul'a taşınmayı düşünmediklerini, böyle bir şeyin gündemlerinde bulunmadığını kaydetti.  Yıl sonunda enflasyonun yüksek olacağını ifade eden Başçı, "Bu net bir şekilde görülüyor. Fakat çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık enflasyon çok büyük ihtimalle Ocak ayında tepe noktayı görmüş olacak hatta çok hafif düşüşe başlayabilir'' dedi. 

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