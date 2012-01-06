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Ekonomi

Başçı: Cari açık tedbirleri cevap verdi BURSA (A.A)

06 Ocak 2012 12:45

-Başçı: Cari açık tedbirleri cevap verdi BURSA (A.A) - 06.01.2012 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen ''Para Politikaları'' konferansında konuştu.  Cari açığın aşırı kredi büyümesinden kaynaklandığını ve aşırı kredi büyümesini kademeli olarak yavaşlatmayı başardıklarını bildiren Başçı, ''cari açığa ilişkin aldığımız tedbirlerin hepsi cevap verdi ve başarıya ulaştı'' dedi.   -TL'ye yatırım tavsiyesi- 2012 yılında TL'ye yatırım yapanların hep kazanacağını kaydeden Başçı, 2012'nin TL'nin dünyada en çok güçlenen, en çok değerlenen paralarından birisi olduğu bir yıl olacağını söyledi.  Merkez Bankası Başkanı Başçı, ''Merkez Bankası'nın birinci önceliği enflasyonun oldukça düşük seviyede ve istikrarlı olması'' dedi.

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