-Başçı borçlanmalarda uzun vadeyi ve TL'yi önerdi ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''Yurt dışındaki risklerin son derece ciddi olduğunu bilelim, hiçbir zaman için özellikle borçlanmada aşırı gitmeyelim. Borçlanmalarda uzun vadeyi ve TL'yi tercih etmeye çalışalım'' dedi. Başçı, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısında, Türkiye'deki kredi artışının iyi gibi göründüğünü, ancak hız olarak diğer ülkelere göre aşırı olduğunu söyledi. Tasarruf oranlarının ise bununla ters orantılı olduğunu aktaran Başçı, başka etkenler olsa da Türkiye'de tasarruf oranlarının düşük olmasının temel nedenini tüketici kredilerindeki artış olarak gösterdi. Konjonktür olarak bakıldığında ise cari dengedeki iyileşmenin, son çeyrekte belirgin hale geleceğini belirten Başçı, ''Ekim, kasım, aralık aylarında veriler geldikçe bu iyileşmeyi göreceğiz. Tabi burada enerji bizi zorluyor. Petrol fiyatları da yüksek seyrettiği için enerji hariç cari açık oldukça iyi bir düzelme göstermesine rağmen, toplam cari dengede nispeten daha zor ve daha uzun sürecek bir dengelenme gözleniyor'' dedi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kazandığı sırada Türk lirasının değer kaybettiğini belirten Başçı, şu anda ise TL'nin performansının diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimine göre daha iyi olduğunu ifade etti. Parasal politikaların döviz kurları üzerinde dolaylı etkiye sahip olduğunu belirten Başçı, şöyle devam etti: ''Doğrudan 'döviz hemen şuraya gelsin' diyemiyoruz. Öyle bir gücümüz yok ama parasal sıkılaştırma uyguladığınız zaman finansal sektör politikaları sıkı olduğu zaman yerli para, diğer ülkelere göre nispeten daha güçlü olabiliyor, satış dalgalarına karşı daha iyi dayanıyor. Özellikle faiz koridoru açısından yaptığımız şey çok etkili oldu. Faiz koridorunu aşağı doğru çektiğimizde TL, nispi olarak zayıfladı. Yine dalgalı kur rejiminin temel ilkeleriyle çelişmemek kaydıyla böyle bir gelişme var. Bir de oynaklık şöyle ölçülebilir. Günlük oynaklığa bakabiliriz. Standart sapma diye bir ölçü var. Standart sapma nedir? TL'nin dolar karşısında yüzde 1 civarında günlük bir standart sapması var. Yüzde 1'in üzerinde bir iniş veya çıkış olursa, Türk vatandaşları, 'Ya galiba biraz fazla hareket oldu' diyorsa, o standart sapmanın, yani yüzde 1'in ötesindedir. Standart sapma öyle bir şeydir. İstatistiksel tanımını vermiyorum, yani şöyle kaşların kalktığı oynaklık, standart sapmanın üzerinde oynaklıktır. Brezilya'da bu yüzde 1 civarındaydı geçen yıl, fakat yakın zamanda oynaklık inanılmaz arttı. Yüzde 1,6 seviyesini bile geçti. Dolayısıyla yüzde 1,6 normal olarak karşılanıyor artık. Oynaklık açısından da bizde ciddi bir başarı oldu. Oynaklıkta bir artış yok.'' Geleceğe dönük oynaklığa da bakılabileceğini belirten Başçı, bu açıdan da Türkiye'nin belirli ülkelerle karşılaştırıldığını söyledi. Türkiye ile Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, Endonezya ve Kore'yi karşılaştırdıklarını anlatan Başçı, bunlar arasında Türkiye'nin döviz kurları açısından az oynak olan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. -''2012 yılında ciddi bir problem görmüyoruz''- Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, kredilerdeki artış hızının da makul seviyelere geldiğini ve bundan memnun olduklarını bildirdi. Kredilerdeki artış hızının mevcut şekilde devam etmesi halinde 2012 yılında ciddi bir problem görmediklerini aktaran Başçı, şöyle konuştu: ''Geçen yıl toplam kredilerin artışı yüzde 50'nin üzerinde, hatta zaman zaman yüzde 80'lere kadar yükselmişti. Bu eğilim... Yakın zamanda da eğilim, toplam kredilerde yüzde 20'lerin altında görünüyor. Tüketici kredilerinde de yüzde 10'un altında görünüyor. Biz buralarda kalmasının gayet sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Kredi büyümesi aşırı eksiye düşerse de bu defa destekleyici politika uygulayacağız. Hangi kanaldan? Türk lirası likiditesi kanalından. TL likiditesini sektöre daha bol vereceğiz. Bunu da Merkez Bankasının bir dengeleyici politika taahhüdü olarak şu anda kayda geçirebilirsiniz. Bunun tam tersine kredi artışı hızlı bir şekilde artarsa da bunun, bu ortamda doğru olmadığını düşünüyoruz ve sıkılaştırıcı para politikası uygulayacağız, nasıl? TL likiditesini bir miktar sıkarak... Onunla da ilgili biliyorsunuz 20'lik bir alt sınırımız var. O alt sınırı da 14 günde bir tekrar belirliyoruz. Baktık ki o alt sınırı da aşağı çekmemiz gerekiyor, onu da belki bir miktar aşağı çekebiliriz. böyle bir imkanımız var, günlük likidite politikası uygulayabiliyoruz. Bir kaç gün içerisinde tüm faizlerin hepsi birden 5,75 civarına gelebilir, bir kaç gün içerisinde de hepsi birden 12'ye çıkabilir. Şu anda böyle bir yeteneğimiz var.'' -Tavsiyeler- Tavsiyelerde de bulunan Erdem Başçı, ''Aşırı gitmeyin, tavsiyemiz bu. Yine işleri düzenli olarak yürütmekte fayda var. Yurt dışındaki risklerin son derece ciddi olduğunu bilelim, hiçbir zaman için özellikle borçlanmada aşırı gitmeyelim. Borçlanmalarda uzun vadeyi ve TL'yi tercih etmeye çalışalım'' dedi.