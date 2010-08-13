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Başbuğ'un tablosu da eskiler arasına girdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un henüz görev süresinin bitmesine 14 gün varken, tablosu eskiler arasına girdi.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Yüksek Askeri Şura'daki atama krizinin ardından ilk defa basının önündeydi. Kore Cumhuriyeti tarafından liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Ancak madalya töreninin yapıldığı salonda habercileri bir sürpriz bekliyordu.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 27 Ağusto'sta, görevini Orgeneral Işık Koşaner'e devredecek.

Atama krizinin ardından bugün ilk defa kameraların karşısındaydı. Kameralarla buluşmasının nedeni, Kore Cumhuriyeti tarafından liyakat madalyasıyla ödüllendirilmesiydi. Ancak madalya töreninin yapıldığı şeref salonunda törenden daha dikkat çekici bir tablo vardı. Şeref salonunda Atatürk'ten bugüne bütün Genelkurmay başkanlarının yağlı boya tablosu bulunuyor.





İşte o tabloların en sonunda, bir önceki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın hemen yanında yerini almıştı, 'eski' genelkurmay başkanlarından Orgeneral Başbuğ'un tablosu... Üstelik görevini henüz devretmemişken.


Orgeneral Başbuğ, madalya töreninde bir de konuşma yaptı. Ancak görevini devretmesine sadece günler kala, güncel konulara girmekten kaçındı.


Kore Cumhuriyeti tarafından ödüllendirilen Orgeneral Başbuğ tebrikleri kabul ederken, Kore gazilerinden emekli Başçavuş Eken'in tebriğine de, "Sizin yerinize aldım" diyerek jestle karşılık verdi.

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