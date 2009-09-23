Başbuğ'un sözleri Kinyas Kartal'ın ailesini sevindirdi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, Mardin ziyareti sırasında bayram mesajı olarak eski Van Milletvekili Kinyas Kartal’ın, “Ayrılık tohumu giren tarladan nifak ve nefret çıkar. Birbirimizi yeterince seversek başka sevgiye muhtaç kalmayız” sözünü gündeme getirmesi, Kartal'ın ailesini sevindirdi.

Kinyas Kartal’ın avukat yeğeni CHP İl Başkanı Halil Kartal, Kinyas Kartal’ın Türkiye hayranı olduğunu ve tüm mesajlarını kardeşlik üzerine verdiğini söyledi. Halil Kartal, Kinyas Kartal’ın bazı medya çevrelerince ‘zulmeden ağa’ gibi gösterilmesinin ise kendilerini üzdüğünü ifade etti.



Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, bayramın ikinci günü Mardin’e yaptığı gezideki konuşması, 1965’ten 1980’e kadar kesintisiz milletvekilliği yapan Buriki Aşireti’nin ileri geleni Kinyas Kartal’ın Van’da yaşayan yakınlarını da mutlu etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ konuşmasında, geçmişte bölge insanının toprak ağalarından çok çektiğini hatırlatarak, “Bugün de bölge halkı terör ve siyaset ağalarından mustarip. Mühim olan bu ağalardan kurtarılması” diye konuştu, ardından da bayram mesajı olarak eski Van Milletvekili Kinyas Kartal’ın “Ayrılık tohumu giren tarladan nifak ve nefret çıkar. Biz birbirimizi yeterince seversek başka sevgiye muhtaç kalmayız” sözünü söyledi.



‘ZULMEDEN AĞA DEĞİL, BARIŞ ELÇİSİYDİ’



Van ve çevresindeki 103 köyde yaşayan binlerce aşiret mensubunun saygı gösterdiği, 2 eşinden 10 çocuğu olan Kinyas Kartal, 1991’de 91 yaşında yaşamını yitirdi. Geniş bir aileye mensup Kinyas Kartal’ın yeğeni CHP İl Başkanı Avukat Halil Kartal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ’un amcalarını gündeme getirmesinin kendilerini ve aşiret mensuplarını gururlandırdığını söyledi.

Bazı medya kesimlerinin amcasının zulmeden ağa gibi göstermesinin ise kendilerini üzdüğünü belirten İl Başkanı Kartal, Kinyas Kartal’ın bölgenin barış elçisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Genelkurmay Başkanımız Başbuğ, geçmişteki siyaset ve terör ağalarını değerlendirirken, onlara karşı Kinyas Kartal’ın yazılarında nasıl sevgi, insanlık kardeşlik, barış, huzur ihtiva eden kelimeleri söyleyerek özellikle kendisini rahmetle anarak saygıyla bahsetmiştir. Medyanın bazı kesimleri bunu yanlış aktarmıştır. Oysa Orgeneral Başbuğ, amcamızı takdir ve şükranla anmıştır. Amcam burada oldukça itibar gören partiler ve aşiretler üstü uzlaştırıcı bir yapıya sahipti. Kinyas Kartal, 1960 yılında Saidi Nursi'yle birlikte Sovyetler'e 55 ağayla sürgün edilmemiştir. 1960’da bir yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşamıştır. Kinyas Kartal sanki bölgenin çok çektiği ağalardan biri gibi gösterilerek yazılmıştır. Bu da yanlış ve iftiradır. Kinyas Kartal, dünyada şiddetle ismi yanyana gelmeyecek birisidir. Türkiye birliğinin güvencesidir. Ayrılıkçı olmayan, birlik, bütünlük ve Türkiye sevdalısıdır. Orgeneral Başbuğ, Kartal’ın en güzel cümlesini kullanmıştır, kendisini kutluyorum. Kinyas Kartal, kendisinden sonraki nesillere de sevgi ve barışı aşılamıştır. Vasiyeti de barış üzerine yazdığı tavsiyelerinin evlerimize, işlerlerimize asmamızdı. Biz de bunu yaptık. Kinyas Kartal’ın ‘Erivan’dan Van’a Hatıralarım’ adlı bir kitabı da var. Bu kitabında da hep barış ve sevgiden bahsediyor. Kitabın başında da ‘Allah bu milletin evlatlarını biribirine düşüren yabancı güçlere fırsat vermesin, zaferi tattırmasın’ sözleri yer alıyor.”



Kinyas Kartal kimdir?



Kinyas Kartal, 1900 yılında Kafkasya’nın Dil Bölgesi Torunkent’te dünyaya gedi. Kiev Askeri Lisesi'ni 1918 yılında bitiren Kartal, Bakü Harp Okulu'na devam ederek buradan mezun oldu. Bakü, İran, Kazvin ve Nahçivan şehirlerinde Sovyet ordusunun subayı olarak görev yaptı. 1'inci Dünya Savaşı’ndan sonra aşireti ile birlikte göç etmek zorunda kaldı. 1922 yılında da Türkiye’ye geldi. Bir Rus generalinin kızı olan ve sonradan ismi Leyla olarak değiştirilen Viktoria ile evlendi. 1925 Şeyh Said İsyanı ile 1926 yılında itibaren Kinyas Kartal ailesi ile birlikte Türkiye içerisinde 3 kez sürgüne gönderildi. Kinyas Katral 1965 yılında AP Van Milletvekili olarak seçildi. 1969, 1973, 1977 genel seçimleri ile aynı görevi sürdürürdü. En yaşlı üye sıfatıyla TBMM başkanlığı da yaptı. Türkçe ve Kürtçe dışında Rusça ve Fransızca bilen Kinyas Kartal, 1991 yılında 91 yaşındayken vefat etti.

