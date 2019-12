Başbuğ'un kızdıran pankart yine açıldı

T24 - Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Uğur Dündar’a verdiği röportajda PKK'lının cenazesinde açılan ‘İntikam’ pankartına veryansın etmiş, cenazeye katılan BDP’li milletvekiline de “O intikam ‘Mehmetçiği öldüreceğim’ demek! Ayrıl vekillikten dağa git” diye kızmıştı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Başbuğ’u sinirlendiren o pankart, önceki gece Şanlıurfa’da tekrar açıldı. Pervari’de 2 asker ve 3 korucunun şehit olduğu çatışmada öldürülen PKK'lı için yapılan törende, o vekil de yine sahnedeydi!



Önceki gün gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını cevaplayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, ölen PKK'lının cenazesinde açılan bir pankarta ve cenazeye katılan milletvekiline sert tepki göstermişti. Başbuğ’un kızdığı pankart, 25 Haziran 2010’da PKK üyesi Mehmet Ali Melik’in cenazesinde açılmıştı. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Melik’in Şanlıurfa’da yapılan cenazesine 2 bin kişi katılmış, PKK’yı simgeleyen renklerde bezlere sarılan tabutu Şanlıurfa Belediyesi’ne ait resmi araçla camiye götürüldü. Öcalan ve PKK sloganları eşliğinde cenaze namazı kılınan Melik, daha sonra BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin de katıldığı törenle toprağa verilmişti.





Vekil yine cenazede



Ancak Genelkurmay Başkanı’nın sert çıktığı konuşmanın hemen ardından, yani önceki gece geç saatlerde o pankart tekrar açıldı. Yer yine Şanlıurfa’ydı. Üsteğmen Mustafa Çuhadar ile bir askerin ve 3 korucunun şehit olduğu 1 Temmuz’da Siirt’in Pervari ilçesinde çıkan çatışmada öldürülen PKK'lının cenazesinde ‘intikam’ pankartı açıldı. Öldürülen 12 PKK’lı arasında bulunan ‘Kemal Urfa’ kod adlı 24 yaşındaki Yasin Özmen’in cenaze töreni örgüt yanlılarının gövde gösterisine döndü. İlçede cenazeyi yaklaşık 2 bin kişi meşale yakıp, ‘PKK’, ‘Öcalan’ ve ‘intikam’ sloganlarıyla karşıladı. Üstelik Başbuğ’un ‘Dağa git’ diye kızdığı milletvekili İbrahim Binici bu canezeye de gelmişti. Cenazede Binici’nin yanı sıra, BDP Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Ayhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile örgütün Kuzey Irak’taki elebaşılarından Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan da vardı.





Yolu trafiğe kapadılar



İntikam sloganlarıyla Hilvan ilçe merkezinde yapılan ve PKK’nın gövde gösterisine dönen yürüyüş sırasında, yüzleri maskeli bir grup genç, kamyon lastikleri yığarak Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunu trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapanan ve araç geçişine izin verilmeyen yolda barikat olarak kurulan lastikleri ateşe vermek isteyen grup,, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici tarafından ikna edildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.





BDP'li vekil Binici: Genelkurmay’dan icazet mi alacağım!



BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, : “Orada 5 bin insan vardı. Ben pankartları görmedim. İnsani ve dini vecibelerimi yerine getirmek için gittim. Ben ailenin acısını paylaşmışım. Aile sonuçta partilimizdir. Taziyesi olmuşsa ben gitmemişsem bu nasıl değerlendirebilir? Ben her gün Urfa’da 10 taziyeye gidiyorum. Her taziyeye gittiğimde Sayın Genelkurmay Başkanı’ndan icazet mi alacağım? Veya düğüne giderken icazet mi alacağım? Oldu olacak Genelkurmay Başkanı partinin haftalık programını göndersin. Biz bölge milletvekili olarak herkesin taziyesine de gideriz, düğününe de de gideriz. Bu tür sözler ayıptır. Genelkurmay Başkanı memurluğunu, asıl görevini yapsın siyasete soyunmasın. Boğazımızı ölümler olmasın diye yırtıyoruz... 3.5 senedir parlamentodaki duruşumuz ortada. Edirne’den Van’a kadar her ölenin acısını hissediyoruz. Kendileri hissetmiyorsa bilmem. Her zaman cenazeye gidiyorum. Ama giderken kimseden de icazet almam, kimse de kusura bakmasın.”