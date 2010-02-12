'Başbuğ'un feryadına kulak verilmeli'

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'Herkes aklını başına alsın'

Baykal, Yenimahalle Belediyesi'nce Demetevler'de yaptırılan Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Karşıyaka Semt Polikliniği'nin açılış törenine katıldı.Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bir gazeteye verdiği röportajdaki sözlerine ilişkin bir soru üzerine, ''Sayın Genelkurmay Başkanı'nın bu feryadına herkes kulak vermelidir'' dedi.Baykal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir süreden beri sürdürülen kampanya karşısında yeni bir tavır takınma ihtiyacı içine girdiğinin anlaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:''Bugüne kadar bu kampanyanın normal adli çalışmalar içerisinde gereğinin yerine getirileceğini, gerçeğinin kısa zamanda açık bir şekilde ortaya çıkabileceğini herhalde bekliyorlardı. Ama bu bekleyişin bir umutsuzluğa dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi bu kampanya konusunda yeni bir tutum talep etmektedirler. Öyle anlaşılıyor ki, şikayetler zamanında yetkili mercilere aktarılmıştır ama yetkili mercilerin bu konudaki hak verdikleri şikayetlere yönelik etkili çözümler, çareler ortaya koyamadığı görülmüştür. Ve şimdi bu manzara karşısında 'şikayetleri yetkili mercilere söyledik hak verdiniz ama hiçbir değişim olmadı. Bu manzarayı daha fazla taşıyamayız, buna bir çare bulmak zorunluluğu vardır' diye bir feryadı ifade etmektedir Sayın Genelkurmay Başkanı.Bunu anlamak lazım, kulak vermek lazımdır...Bir çözüm talep edilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, eğer yetkili merciler konuya el koyup Türkiye'yi bir sükunete taşıyamayacak olurlarsa bu tartışmaların yeni boyutlar kazanacağı, yeni bir derinlik kazanacağı görülmektedir.''Bir gazetecinin ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili tartışmalar var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?'', sorusu üzerine Baykal, ''Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili hiç bir tartışma yok'' diye konuştu.Baykal, hukuk sistemine göre bir kimse seçildiği zaman yürürlükte olan kurallar neyse bu kuralların geçerli olacağını ifade ederek, o kurallar değiştiği halde de özel bir hak talebiyle eski uygulamayı talep etme konumunda olmadığını kaydetti. Baykal, şunları kaydetti:''Anayasamızda cumhurbaşkanlığı süresi ile ilgili madde kesindir, nettir. Herhangi bir geçici madde yoktur. Geçici madde olmadığına göre 5 yıllık görev yapması gereken insanlar 7 yıl görev yapmaya kalkarsa bu Türkiye'de çok ciddi rejim sorunları doğurur. O nedenle herkes aklını başına alsın. Bu konuda bir tartışmayı haklı kılacak durum yoktur, durum çok nettir. Cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldır. TBMM'nin görev süresi 4 yıldır.''