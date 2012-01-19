-Başbuğ'un avukatından Arınç'a yanıt İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, İlker Başbuğ'a ilişkin hukuki sürecin halen soruşturma safhasında olduğunu bildirdi. Sezer, yaptığı açıklamada, yazılı açıklamanın, son günlerde basın yayın organlarında yer alan ve İlker Başbuğ'un adının geçtiği haber ve değerlendirmelere ilişkin yapıldığını dile getirdi. İlkay Sezer, şöyle devam etti: ''Müvekkilimiz emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a ilişkin hukuki süreç halen soruşturma safhasındadır. Soruşturma safhasının gizliliği yanında, masumiyet karinesinin de herkes tarafından dikkate alınması beklenmektedir. Ancak, maalesef bu kurallara uyulmamaktadır. Bu durumda, aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti duyulmuştur. 19 Aralık 2009 günü Ankara'da iki askeri personelin şüpheli olarak yakalanması üzerine 23 Aralık 2009 günü Genelkurmay Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştır. Açıklamanın 4. maddesinde şunlar söylenmişti: 'Söz konusu askeri personel, uzun süredir devam eden, kastedilen bölgeye yakın bir yerde oturan ve bilgi sızdırdığı iddia edilen bir askeri personel hakkında bilgi toplamak için görevlendirilmiştir.' Olay sonrasında, bu görevlendirmeye yönelik detaylı bilgiler ilgili makamlara da sunulmuştur. Hal böyle iken, görevlendirme amacının, farklı anlamlar yüklenerek ifade edilmesi doğru değildir.''