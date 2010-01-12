Başbuğ'u kucaklayan memura soruşturma

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un Trabzon'a ziyaretinde boynuna sarılarak ağlayan tapu memuru Nevin Eyüboğlu'nu şoke eden soruşturma.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 17 Aralık 2009 tarihindeki Trabzon ziyaretinde boynuna sarılan tapu memuru Nevin Eyüboğlu'na soruşturma açıldı.



Akşam gazetesinin haberine göre, Başbuğ, Oruç Reis Firkateyni'nde yaptığı açıklamanın ardından valiliği ziyaret etmişti. Eşinin Trabzonlu olduğunu anımsatan Başbuğ, halktan büyük ilgi görmüştü. Valilik önünde toplanan kalabalık arasında yer alanlardan biri de Trabzon Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde memur olan 49 yaşındaki Nevin Eyüboğlu idi. Eyüboğlu o gün Orgeneral Başbuğ'a sarılarak ağlamış, gazetecilerin soruları üzerine 'Paşamı gördüm duygulandım' demişti.



Boynunda memur kartın vardı



Eyüboğlu bu olayı neredeyse unutmuşken geçtiğimiz günlerde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden gelen bir yazıyla adeta şoke oldu.



Yazıda Nevin Eyüboğlu'nun Orgeneral İlker Başbuğ'a sarılması ve aralarında geçen diyaloğa ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili savunma yapması istendi. Gerekçe ise 'boynunda asılı olan memur kartıyla orada bulunması ve basına açıklama yapması' gösterildi. 31 yıllık memur Nevin Eyüboğlu bunun üzerine soluğu Ankara'da aldı. Genel müdürlükte savunma vermeyen Eyüboğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'in makamına çıktı. Bakan Demir ise kabul ettiği memurunu dinledikten sonra merak edilecek bir durum olmadığını söyledi. Bunun üzerine içi rahatlayan Eyüboğlu görevinin başına döndü.





Asimetrik harekattan rahatsız demişti



Trabzon'a 17 Aralık 2009'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Oruç Reis Firkateyni'nden sert mesajlar vermişti. Yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı yürütülen asimetrik psikolojik harekattan duydukları rahatsızlığı yineleyen Başbuğ, 'Son zamanlarda gerçek dışı olaylara, yalanlara dayalı, ön yargılı olarak bazı çevreler ve kişiler tarafından (TSK) karşı asimetrik psikolojik harekat yürütülmektedir. Bu konuya değinmenin özellikle bugün üzerinde bulunduğumuz TCG Oruç Reis Firkateyni'nde olmasının özel bir anlamı vardır. İçinde bulunduğumuz süreçten rahatsızız' demişti.





Basında çıkan haberler kızdırdı



BasInda yer alan haberlerde Eyüboğlu'nun 'Tek güvencemiz sizsiniz. Size olan güvenimizi kimse bozamaz', 'Yapılan açıklamalarla her saniye yüreğimiz burkuluyor' şeklinde açıklamalar yaptığı da belirtilmişti. Soruşturmada haberlerin etkili olduğu düşünülüyor