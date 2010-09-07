-BAŞBUĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU DİYARBAKIR (A.A) - 09.07.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkında kamu davası açılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kayseri eski Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz davasındaki mağdur avukatı Tahir Elçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusunda; ''Halen Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Albay Cemal Temizöz ve diğerleri hakkında görülmekte olan davayla ilgili kamusal yetki, güç ve nüfuzunu kullanarak yayın yoluyla sanıklardan Cemal Temizöz lehine yargı görevini yapan savcı ve yargıçlar üzerinde baskı kurarak onları etkilemeye teşebbüs eden şüpheli İlker Başbuğ hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz'' denildi. Orgeneral İlker Başbuğ bir süre önce yaptığı açıklamada, ''Terörle mücadelede görev yapmış, canını feda etmekten kaçınmamış, subayın, generalin, astsubayın haksız yere suçlanmaları beni çok rahatsız etti. Bir terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlar. Albay Cemal Temizöz, buna bir örnek'' demişti.