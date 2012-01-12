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Başbuğ’dan tutukluluğa itiraz

“İnternet Andıcı” soruşturmasında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutukluluğuna itiraz edildi.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - "İnternet Andıcı” soruşturmasında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutukluluğuna itiraz edildi.
 
 
“İnternet Andıcı” soruşturmasında tutuklanan Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, Beşiktaş'taki 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidip itiraz dilekçesi verdi.


Tutukluluğa itiraz süresi için bugünün son gün olduğu öğrenildi.


Emekli Orgeneral İlker Başbuğ geçen hafta perşembe günü tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.


Başbuğ'a yöneltilen suçlama, “terör örgütü kurmak” ve “yönetmek”.



Zirve 'tutuksuz yargılansın' dedi


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ'un tutuksuz yargılanmasından yana olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Gül de Başbakan'ın bu görüşünü desteklediğini açıklamıştı.


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