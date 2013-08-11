Başbuğ'dan rütbe açıklaması

Ergenekon Davası'ndan müebbet hapis cezasına çarptırılan Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un twitter ve kendine ait internet sitesinde, "Türk milletinin gönlündeki rütbelerimiz sökülemez" başlıklı bir yazı yayınlandı.

Serpil Kırkeser'in DHA'da yayımlanan haberinde yer alan, Başbuğ'a ait yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Askeri Ceza Kanunu'na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarma cezasının niteliği, hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişkisinin kesilmesidir. Yani askeri rütbe ve memuriyetinin kaybedilmesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunduğu süre boyunca bile hiçbir zaman rütbe ve makam peşinde olmayanların, sadece devlete, millete ve orduya sadakatla hizmet etmeye çalışanlar için bu kanun hükmünün uygulanmasının hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Birer emekli asker olarak bugün omuzlarımızda ne rütbe taşıyoruz, ne de askeri memuriyete sahibiz. Varsın, Silahlı Kuvvetlerin bugün bizlere sağladığı bazı olanları da kaybedelim. Üzerinde konuşmaya bile değmez. Bizim için asıl önemli olan, Türk milletinin gönlünde ve yüreğinde kazandığımız rütbeler ve makamlardır. Bu rütbe ve makamlar da, hiçbir mahkeme kararı ile sökülüp, geri alınamaz. M. İlker Başbuğ."