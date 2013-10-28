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'Farklı kültürlerin öne çıkması ülkede beka sorunu yaratabilir'

İlker Başbuğ, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin, Atatürk'ün koymuş olduğu hedefin neresinde olduğunu sorguladı

28 Ekim 2013 20:01

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan "milli birlik ve beraberlik" alıntısı yaparak, "kabul edilmeyecek olan, çeşitli nedenlere dayandırılan kültürel farklılıkların her türlü vasıta ve tedbirlerle beslenerek, milli kültürün önüne geçmesine olanaklar sağlanmasıdır. Bu durum o ülkenin beka sorununa dönüşebilir" dedi.
İlker Başbuğ'un mesajı şöyle:
Bugün Cumhuriyetin 90. Yıldönümünü kutluyoruz.
Kurtuluş savaşını kazanan ve Cumhuriyeti kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, edebiyete intikal etmiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anar, aziz hatıraları önününde saygı ve şükranla eğiliriz.
Atatürk’ü sadece kalplerimizde bir hatıra gibi değil, bugün de düşüncelerimize yön veren bir canlı gerçek olarak yaşatmaya, dünden daha fazla ihtiyacımız vardır.
Atatürk, 10. yıl nutkunda; milli kültür, milli birlik ve milli ülkü için neler söyledi, hatırlayalım:
Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarağız.
Milli birlik duygusunu devamlı ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek, milli ülkümüzdür.
Bugün Cumhuriyetin 90. Yıldönümünü kutluyoruz.
Milli kültürümüzü, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartılmasını öngören, Atatürk’ün koymuş olduğu hedefin neresindeyiz?
Milli kültür ortak değerlere dayanır. Bunun yanında, bir ülkede kültürel farklılıkların olması da doğaldır ve buna saygı gösterilmelidir. Ancak, kabul edilmeyecek olan, çeşitli nedenlere dayandırılan kültürel farklılıkların her türlü vasıta ve tedbirlerle beslenerek, milli kültürün önüne geçmesine olanaklar sağlanmasıdır. Bu durum; milli birlik duygusunun geliştirilmesine değil, ülke içindeki bölünmüşlük duygusunun gelişmesine yol açar ki; sonuçları o ülke için bir beka sorununa dönüşebilir.
Çare mi? Çare ve çözüm de yine Atatürk’ün 10. yıl nutkunda mevcut:
Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.
(E) Org. İlker Başbuğ

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