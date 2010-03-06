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Başbuğ'dan Berk'e ödül

Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Erzincan'daki Ergenekon davasının 1 numaralı sanığı, 3'üncü Ordu Komutanı Berk'i, yönettiği Sarıkamış Kış Tatbikat&

06 Mart 2010 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Erzincan'daki Ergenekon davasının 1 numaralı sanığı, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'i, yönettiği Sarıkamış Kış Tatbikatı'nın başarısı nedeniyle plaketle ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı tatbikatın 'seçkin gözlemci gününde' yer alan Başbuğ, tatbikatta başarılı olan diğer personele de şilt verdi.

Birliklerin kış şartlarındaki harbe hazırlık seviyelerini değerlendirmek için yapılan ve 2 gün süren tatbikat, komutanlardan da tam puan aldı.

Genelkurmay'ın bilgi notuna göre 1574 personelin katıldığı tatbikatta birliklerin, kar ve şiddetli soğuklarda muharebe yetenekleri ve harbe hazırlık seviyeleri "çok iyi" olarak değerlendirildi. Envanterdeki silahların kış şartlarındaki performanslarının da değerlendirildiği tatbikatta, kuvvetler arası işbirliği ve koordinasyonun da en üst seviyede olduğu belirlendi.

 

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