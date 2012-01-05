-Başbuğ'a tutuklama istemi İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınan Başbuğ, TCK'nın 314/1. maddesi gereğince ''örgüt yöneticiliği'' ve 312/1. maddesi gereğince de ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlarından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. İlker Başbuğ'un savcılık ifadesi yaklaşık 7 saat sürdü.