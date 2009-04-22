Başbuğ'a Şırnak'ta 'Xer hatti' dediler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, sınır birliklerini denetlemek için sürpriz bir şekilde kuvvet komutanlarıyla birlikte bu sabah Şırnak'a gitti.

Başbuğ, girdiği bir markette karşılaştığı 60 yaşlarındaki bir kadına 'Nasılsınız?' diye sordu. Türkçe bilmeyen kadın Kürtçe olarak, "Sağolasın, hoşgeldiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Harp Akademileri'ndeki konuşmasında 'Türkiyelilik' vurgusu yapan Orgeneral Başbuğ, benzer bir ifadeyi de Şırnaklı çocuklarla futbol konusunda sohbet ederken kullandı. Farklı takım taraftarı olan çocuklarla konuşan Orgeneral Başbuğ, "Hepsi bizim takım. Hepsi Türk takımı. Beşiktaş, Fener, Galatasaray..." diye konuştu





Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel ile bu sabah Şırnak'a gitti.

Şırnak'ta 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Tahir Bekiroğlu tarafından karşılanan Orgeneral Başbuğ ve komutanlara bölgede terörle mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi.



Valilik önünde sevgi gösterisi



Orgeneral Başbuğ ve yanındaki komutanlar Şırnak Valiliği'ne geçerek burada Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ve 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından komutanlar Şırnak Valiliği'nden ayrılırken bina önünde ellerinde bayraklarla toplanan yaklaşık 500 kişilik grup kendilerine sevgi gösterisinde bulundu.



Valilik önünde toplanan vatandaşların arasına giren Orgeneral İlker Başbuğ, onlarla sohbet etti ve hatırlarını sordu. Kalabalık arasında bulunan eski DYP Şırnak Milletvekili Mehmet Tatar'la Orgeneral Başbuğ bir süre sohbet etti.



Askere çarşı izni



Bu sırada Atatürk Mahallesi Muhtarı Kadri Bayar, Orgeneral Başbuğ'a, kentte yıllardır askerin çarşıya çıkmadığını belirterek, ``Asker çıkarsa kentin ekonomisine katkıda bulunur. Askerlerin çarşıya çıkmasını istiyoruz'' dedi. Bunun üzerine OIrgeneral Başbuğ, konuyu tümen Komutanı ile görüşeceğini söyledi.



Kürtçe 'Hoşgeldiniz' dedi



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve komutanlar daha sonra valilik karşısındaki esnafı ziyaret etti.

Başbuğ, girdiği bir markete 60 yaşlarındaki bir kadınla karşılaştı. Adının Meryem Sidar olduğu öğrenilen Türkçe bilmeyen kadınla, market sahibi Hamit Yıldız'ın tercümanlığı aracılığı ile bir süre sohbet eden Orgeneral Başbuğ, `Nasılsınız?' diye sordu. `Heyr Hatti- Hoşgeldiniz' diyen Meryem Sidar da "Sağolasın, başım gözüm üstüne. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin'' karşılığını verdi.



Başbuğ 'en çokları' merak etti



Meryem Sidar'a teşekkür eden Orgeneral İlker Başbuğ, ardından hemen yakındaki Kerem Usta Kebapçısı'na girdi. Başbuğ'un, işlerin nasıl olduğunu ve en fazla hangi kebabın satıldığını sorduğu işyeri sahibi Kerem Denkci, "Adana kebabını satıyoruz'' dedi ve komutanlara kolonya ikramında bulundu.



Buradan yandaki otoparka giden Orgenenal Başbuğ, karşılaştığı sigortacı Ebubekir Tong'la sohbet ederken, "En fazla sigorta hangi alanda yapılıyor?'' diye sordu. Ebubekir Tong da "Araç sigortası'' karşılığını verdi.

Orgeneral İlker Başbuğ ve yanındaki komutanlar, sevgi gösterileri arasında esnaf ziyaretini tamamladı. (dha)

