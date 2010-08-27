Başbuğ'a şeref madalyası verilmeyecek mi?

T24-



Son Yüksek Askeri Şura’da yaşanan kriz nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a, önceki dört genelkurmay başkanında olduğu gibi "Devlet Şeref Madalyası" verilip verilmeyeceği tartışılıyordu. Hükümetin, spekülasyonların önüne geçmek ve 12 yıldır uygulanan geleneği bozmamak için Orgeneral Başbuğ’a da madalya verilmesini kararlaştırdığı, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesinin yazımına başlandığı, kararnamenin bakanlar kurulunun imzasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunulacağı haberleri basına yansımıştı.



Ancak, Yüksek Askeri Şura’da yaşanan atama krizinin aşılmasından sonra oluşan bu beklentiye karşın, görevini Orgeneral Işık Koşaner’e devredecek olan Orgeneral İlker Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmadı. Daha önce 4 genelkurmay başkanına verilen "Devlet Şeref Madalyası"na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı devir teslimin yapılacağı gün Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.



MÜKERRER SAYI YAYIMLANIR MI?

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verilmesine ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararının imzaya açılıp açılmadığı bilinmiyor. Hükümet bu konudaki suskunluğunu koruyor. Ancak hükümetin Orgeneral Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verilmesine ilişkin bir kararnameyi hazırlaması halinde bugün törenin yapılacağı saat 17.00’a kadar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlama olasılığı da bulunuyor.



MADALYA VERİLMEYECEK Mİ?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Bakanlar Kurulu kararının yayınlanmaması, Orgeneral İlker Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verilmeyeceğini gündeme getirdi. YAŞ’ta yaşanan atama krizinden sonra hükümetin Orgeneral İlker Başbuğ’a karşı bu şekilde bir tavır alabileceği öne sürüldü. Orgeneral İlker Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verilmemesi, Genelkurmay Başkanlarına 12 yıldan beri verilen madalya geleneğini de bozmuş oluyor.



"DEVLET ŞEREF MADALYASI" NASIL VERİLİYOR

Devletin en prestijli ödülü sayılan "Devlet Şeref Madalyası", Madalya ve Nişanlar Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararı veriliyor. Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra bu karar da Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanıyor.



Daha önce, Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Orgeneral Hüseyin Kıvrıoğlu Orgeneral Hilmi Özkök ve Orgeneral M. Yaşar Büyükanıt’a verilen "Devlet Şeref Madalyası"na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, söz konusu genelkurmay başkanlarının devir teslim törenlerinin yapılacağı gün veya bir önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.



Ancak bugün görevini Orgeneral Işık Koşaner’e devredecek olan Orgeneral İlken Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Bu da Orgeneral Başbuğ’a "Devlet Şeref Madalyası" verilmeyeceği anlamına geliyor.



DEVLET ŞEREF MADALYASI KİMLERE VERİLİYOR



Madalya ve Nişanlar Kanuna göre, Devlet Şeref Madalyası, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün yararlılık gösteren’ Türk ve yabancı uyruklu kişilere" veriliyor.



Bu madalya ilk olarak 28 Şubat sürecinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’ya verildi. Madalyayı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel taktı. Bu ödülü alan ikinci isim 9. Cumhurbaşkanı Demirel oldu. Demirel’in madalyası 16 Haziran 2000’de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verildi. Orgeneral Karadayı’dan sonra Genelkurmay Başkanlığı’na gelen Orgeneral Hüseyin Kıvrıoğlu da şeref madalyasına layık görüldü. AKP döneminde de Orgeneral Hilmi Özkök ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a madalya verildi.



Bu arada, Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayan ve Abdullah Gül’e devreden 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e ise bu nişan verilmedi.



YAŞAR BÜYÜKANIT KARARI

Genelkurmay Başkanlığı görevini 27 Ağustos 2008 tarihinde Orgeneral İlker Başbuğ’a devreden Yaşar Büyükanıt’a verilen "Devlet Şeref Madalyası"na ilişkin 8 Ağustos tarihinde Bakanlar Kurulu’nda alınan kararı Resmi Gazete’de devir teslimin yapılacağı tarihte aynen şu şekilde yayımlanmıştı:

"Başbakanlıktan:

Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık sebebiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral M.Yaşar BÜYÜKANIT’a (P.1961-2) Devlet Şeref Madalyası verilmesi, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2 nci maddesinin (a) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 8/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. 27 Ağustos 2008 Tarihli ve 26980 Sayılı Resmî Gazete"

Orgeneral Büyükanıt’a "Devlet Şeref Madalyası" Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından devir teslim töreninde verilmişti.



YABANCILARA DA VERİLDİ

Devlet Şeref Madalyası yabancılara da verildi. Devlet Şeref Madalyası alan yabancı liderler şunlar:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzet Begoviç, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman, Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze, ABD Başkanı Bill Clinton ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah."