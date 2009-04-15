'Başbuğ yeni yasa istemedi'

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un dünkü açıklamasına ilişkin, "Sayın Başbuğ, Türk Ceza Yasasının 221. maddesinin uygulamasından, uygulanabilirliğinden söz etti. Ben öyle yorumladım. Türk Ceza Yasasının 221. maddesinin varlığının iyi anlatılması, iyi duyulmasını belki kast ediyor olabilir. Yeni bir yasal düzenlemenin 221'e eklenmesi gerektiği şeklinde bir kastı yoktu gibi algıladım" dedi.



Toptan, Ankara Swiss Otelde düzenlenen "Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Parlamentonun Gözetim Fonksiyonu ve Yüksek Denetim" konulu uluslararası sempozyuma gelişinde gazetecilerin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.



Köksal Toptan, gazetecilerin, Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un, terör örgütü ve mevcut yasal düzenlemeyle ilgili sözlerini hatırlatarak, "ne yapılması, nelerin değiştirilmesi gerekiyor?" şeklindeki soruları üzerine kendisinin konuyu öyle yorumlamadığını ifade ederek, "Sayın Başbuğ konuşmasında, 'altını çizerek ifade ediyorum' dedi, tekrarladı. Mevcut yasanın yani anladığım kadarıyla Türk Ceza Yasasının 221. Maddesinin uygulamasından söz etti. Uygulanabilirliğinden söz etti. Ben öyle yorumladım" diye konuştu.



Toptan, bu uygulanabilirliği kılmak için bazı eklemeler yapılıp yapılmaması gerektiği yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:



"Ben tam onu anlamadım doğrusunu isterseniz. Sanki yasanın uygulamasında bir takım eksiklikler... Ne olabilir? Bu yasanın varlığının iyi anlatılması, iyi duyurulmasını belki kast ediyor olabilir doğrusunu isterseniz. Diğer yorumlara da saygı duyuyorum. Ama ben yeni bir yasal düzenlemenin 221'e eklenmesi gerektiği şeklinde bir kastı yoktu gibi algıladım."



Gazetecilerin, "bu gelişmelerden sonra konuyla ilgili bir araya gelme olasılığınız var mı?" sorusuna Toptan, "hayır yok" yanıtını verdi.



Bunun hükümetin bileceği bir iş olduğunu ifade eden Toptan, "Tabii ki hükümet onu en doğru şekilde yorumlar. Benim gibi yorumda tereddütü olursa Genelkurmay Başkanı ile görüşür. Zaten bu konunun tartışıldığı platformlar var biliyorsunuz. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu var. Oralarda da bunlar konuşulur, parlamentoya gelirse parlamento tartışır, ne lazımsa..." dedi.



Toptan, gazetecilerin Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un "Türkiye Halkı" ifadesini kullandığını anımsatarak, "bunu nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:



"Şimdi bizim Anayasamız da zaten Türk sözcüğünü kullanırken de bir etnisite, bir etnik grup anlamında bunu kullanmıyor. Atatürk'ün, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünden esinlenerek, Türk sözcüğü bizim anayasamızda vardır. Orada kast edilen zaten Türk vatandaşlığıdır. Anadolu'da çeşitli uygarlıkların varlığını herkes biliyor. Bu uygarlıkların birbirine eklenmesiyle geçmiş uygarlıklar buharlaşıp gitmiyor. Yani o insanlar da bu topraklarda kalıyor. Sonuç itibarıyla dün Sayın Başbuğ'un bana göre çok güzel ifade ettiği gibi işte bu halk Türk halkı, Türkiye Cumhuriyetini kurdu, Türk Devletini kurdu, Kurtuluş Savaşını gerçekleştirdi. O nedenle bizim Anayasamızın, mevcut Anayasamızın böyle bir ayrım yapmadığı kesinlikle açıktır bana göre. Sayın Başbuğ da ona bir açıklık getiriyor. Yeni bir düzenleme yapma gereğine işaret etmek yerine, ona açıklık getiriyor. Ben zaten öyle yorumluyorum bizim Anayasamızı."



Orgeneral Başbuğ'un "TSK hiçbir dönemde dine karşı olmamıştır" şeklindeki sözünün hatırlatılması üzerine Toptan, "Türk Silahlı Kuvvetleri peygamber ocağıdır. Yani bizim geleneklerimizde, inançlarımızda... Benim için o beyan çok sürpriz değil, yani gayet doğal" diye konuştu.

