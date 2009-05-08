T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbuğ, Washington'a gidiyor

08 Mayıs 2009 03:09

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Türk Amerikan Konseyi toplantılarına katılmak ve Amerikan Genelkurmay Başkanı ile görüşmek üzere Washington'a gelecek.

Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla Washington'a ilk ziyaretini 30 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yapacak. Türk Amerikan Konseyi (ATC) toplantılarına katılarak bir konuşma yapması beklenen Başbuğ, ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen ve ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşecek.

Her yıl Türk ve Amerikan tarafından üst düzey temsilcilerin katıldığı ATC toplantılarına bu yıl Türkiye tarafından Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'in de katılmaları bekleniyor.

Başbuğ son olarak 2005 yılında Genelkurmay İkinci Başkanı sıfatıyla Washington'u ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunmuştu. ATC toplantılarına Türk ve Amerikan Genelkurmay Başkanlarının katılacak olması iki ülkenin askeri ilişkilerindeki gelişmenin göstergesi olarak görülüyor. (DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24