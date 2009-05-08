Başbuğ, Washington'a gidiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Türk Amerikan Konseyi toplantılarına katılmak ve Amerikan Genelkurmay Başkanı ile görüşmek üzere Washington'a gelecek.



Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla Washington'a ilk ziyaretini 30 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yapacak. Türk Amerikan Konseyi (ATC) toplantılarına katılarak bir konuşma yapması beklenen Başbuğ, ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen ve ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de görüşecek.



Her yıl Türk ve Amerikan tarafından üst düzey temsilcilerin katıldığı ATC toplantılarına bu yıl Türkiye tarafından Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'in de katılmaları bekleniyor.



Başbuğ son olarak 2005 yılında Genelkurmay İkinci Başkanı sıfatıyla Washington'u ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunmuştu. ATC toplantılarına Türk ve Amerikan Genelkurmay Başkanlarının katılacak olması iki ülkenin askeri ilişkilerindeki gelişmenin göstergesi olarak görülüyor. (DHA)

