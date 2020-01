Başbuğ: Terörist diye tutuklandım, takdir milletinindir!

T24

Portre: Mehmet İlker Başbuğ kimdir?



"Hakkımdaki bütün suçlamaları reddediyorum. Bu suçlamaların yapıldığı kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin 26'ıncı Genelkurmay Başkanıdır. Bunu tarihi bir not düşülmesi adına önemli görüyorum. Ben TSK gibi dünya orduları arasında en güçlü ordulardan birinin komutanlığını yapmış bir komutanım. 2003, 2005, 2006 ve son olarak 2009-2010 tarihleri arasında yaptığım Genelkurmay başkanlığına şuan ki siyasi iktidar tarafından atandım.Görevde olduğum süreç içerisinde gerek Cumhurbaşkanı gerek Başbakan gerekse Bakanlarla birlikte çalışmalarım oldu. Nasıl oluyorda yıllarca beraber çalıştığımız hükümet in çalışmalarına engel olabilirim. Bana ithaf edilen suçlar, görevdeyken işlediğim suçlar olarak beyan ediliyor. Nasıl oluyorda yıllarca beraber çalıştığım hükümet ve devlet adamları, devletin bu kadar istihbarat olanakları varken hakkımda böyle bir suçlama yapılmıyor. Eğer yapılıyorda, görevde tutuluyorsam o da ayrı bir önemli nokta. Emekli olduktan 1,5 yıl sonra, üstelik, terörle mücadelenin komutanı olarak 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yöneticisi olmak' gibi ağır bir ifadeyle suçlanıyorum. Bu traji komik bir olaydır.Terör örgütü kurmak ve yönetmek ifadesi, TSK'ya komutanlık yapmış bir komutan olarak onurumu kırıyor. Bana bundan daha büyük bir ceza olamaz.Bizler gelip geçiciyiz, daimi olan ve olacak olan sizin adaletiniz. Verdiğiniz karar, tarihe büyük bir not düşecektir. "Emekli Orgeneral Mehmet İlker Başbuğ, 1943 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu.1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Başbuğ, 1973 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu, ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Plan Ve Harekat Daire Başkanlığı'nda Proje Subaylığı Ve Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğretim üyeliği yaptı.Daha sonra Brüksel’de NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan Ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51'nci Piyade Tümeni 247'nci Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.Başbuğ, 1989 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi İle Belçika / Mons’da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (Shape) Lojistik Ve Enfrastrüktür Daire Başkanlığı, müteakiben 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu, 1993 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi İle Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika / Mons’da Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini üstlendi.Başbuğ, 1997 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi İle 2. Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002 yılında orgeneralliğe terfi etti.Orgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve AKP Hükümeti'nin uygun görüşüyle 30 Ağustos 2006 tarihinden geçerli olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıllmasıyla Genelkurmay Başkanlığı'na, AKP hükümeti tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ getirildi.Başbuğ, 4 yıl olan Genelkurmay Başkanlığı görevini yaş haddi nedeniyle 2 yıl yürüttü ve 30 Ağustos 2010 tarihi itibariyle emekli oldu.Sevim Başbuğ İle evli olan ve 2 çocuğu bulunan emekli Orgeneral İlker Başbuğ İngilizce biliyor.