-Başbuğ: ''Takdir yüce Türk milletinindir'' İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı, terör örgütü kurmaktan ve yönetmekten tutuklandı. Takdir yüce Türk milletinindir'' dedi. Emekli Orgeneral Başbuğ, mahkemenin tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden çıkarıldı. Başbuğ, adliyeden çıkarılırken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı, terör örgütü kurmaktan ve yönetmekten tutuklandı. Takdir yüce Türk milletinindir'' dedi. Ardından, sivil bir araca bindirilen Başbuğ, sağlık kontrolü için, polis ekipleri, basın araçları ve bir ambulansın da yer aldığı konvoy eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.