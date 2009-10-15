Başbuğ Svat Vadisi'nde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Pakistan'da iki gün süren temas ve incelemelerini tamamladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, bugün sabah saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan ayrıldı.

Pakistan askeri kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbuğ, Pakistan'daki ilk gün temaslarında İslamabad ve Rawalpindi'yi ziyaret etti. Pakistan Devlet Başkanı Ali Atıf Zerdari tarafından kabul edilen Başbuğ'un bu görüşmesinde, iki ülke arasındaki dostluğa, kültürel ve tarihi bağlara vurgu yapıldı.

Davetlisi olduğu Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eşfak Pervez Kayani ile ikili temaslarda bulunan Başbuğ, ayrıca Ravalpindi'deki şehitliği ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Başbuğ, ziyaretinin dünkü bölümünde de Peşaver'de bir kolorduyu ziyaret etti, burada kolordu komutanlarından Muhammed Mesud Aslan ile görüştü ve Taliban'a karşı yürütülen operasyonla ilgili bilgi aldı.

Orgeneral Başbuğ, dün ayrıca Taliban'ın güçlü olduğu ve bir süre önce ordunun güvenliği yeniden sağladığı Svat vadisindeki Mingora ve Malakant şehirlerini ziyaret etti.

Taliban'dan bölgeden temizlenmesinin ardından burayı ziyaret eden ilk askeri yetkili olan Başbuğ'un Mingora ve Malakant ziyaretleri sırasında caddeler Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla süslendi, halk sevgi gösterisinde bulundu.

Svat vadisinde bir okulu da ziyaret eden Başbuğ, daha sonra İslamabad'a döndü ve ardından ülkeden ayrıldı.