-Başbuğ, Silivri Cezaevine götürülüyor İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Silivri Cezaevine götürülüyor. Emekli Orgeneral Başbuğ, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden geniş güvenlik önlemleri altında sivil bir araçla çıkarıldıktan sonra Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Başbuğ, basın araçlarının da takip ettiği, polis ekipleri ve bir ambulansın da yer aldığı konvoy eşliğinde Silivri Cezaevine doğru yola çıkarıldı.