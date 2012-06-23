Başbuğ: Silivri Cezaevi benim yeni karargahım

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyaret eden CHP’li milletvekillerine gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Başbuğ, "Yeni karargahım burası” diyen Başbuğ, savunma yapmaması konusunda ise, “Ortada bir kanıt yokken beni burada tutuyorlar... Bu iddiaların nesini savunayım” diye sordu.

Vatan gazetesinin manşetten verdiği habere göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, dün Silivri Cezaevi’ne giderek tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve tutuklu milletvekili Mehmet Haberal ile görüştü. Başbuğ görüşmede çarpıcı açıklamalar yaptı:

CİDDİYE ALMIŞ OLURUM: Ortada bir kanıt olmadan beni burada tutuyorlar. Susuyorum, bilerek susuyorum. Böyle bir haksızlığa karşı ne diyeceğim ki? Bu iddialara böyle yanıt verilmez. İddiaları mantıkla bağdaştıramıyorum. Bu suçlamalara, iddialara karşı savunma yaparsam, ciddiye almış olurum.

SİZDEN MUTLU DEĞİLİM: Yabancı parlamenterler ziyarete gelince canım sıkılıyor. ‘Sizin burada olmanızdan mutlu değilim’ diyorum. Ülkemin bu hale gelmesi canımı sıkıyor. Ülkem adına üzülüyorum. Bunları yadırgıyorum, üzülüyorum. Devlete, Türkiye Cumhuriyetine bir laf dedirtmem, demem. Ama yargıda ciddi sıkıntılar var.

İRONİK, KOMİK, TRAJİK: Hakkımdaki iddialar ironik, komik, trajik. Tüm hayatı devlete hizmetle geçmiş bir insanın böyle suçlanmasını enteresan da buluyorum. Genelkurmay Başkanı iken Başbakan ile haftada bir görüşmeyi ben talep ettim. Gidip bilgi verdim. Hükümeti yıkma suçlamasıyla karşı karşıyayım. Çalıştığım insanları cebir kullanarak yıkmak istediğim iddiaları ortaya atılıyor. Bu çalıştığım insanlara da sorulmalı nasıl bir cebir uygulamışım?

YENİ KARARGAHIM BURASI: Benim yeni karargahım şimdi burada. Genelkurmay Başkanı iken birlikte görev yaptığım komutanlar, 2. Başkanım burada. Yeni karargahım burası oldu. Vatan görevimi burada yapıyorum. Bizlere terör örgütü suçlaması yapıyorlar, aslında terör örgütü TSK oluyor. Terörle Mücadele Kanunu’nun 4 ve 5. maddesi değişmeden, bu ülkede herkes terörist olur. TSK bile terör örgütü gibi gösterildi.

ÖYM’LER TERÖR ESTİRİYOR: İnternet sitelerini neden kapattığımla da suçlandım. “Siz bu siteleri kapatarak delil yok etmeye çalıştınız” diye yaklaştılar. Saçma sapan bir bakış açısı. Bu Özel Yetkili Mahkemelerde herkes terör örgütü üyesi, terörist olarak gösteriliyor. Özel Yetkili Mahkemeler adeta terör estiriyor. Gizli tanık terörü, ihbar mektubu terörü... Ben hiç siyasi konuşmadım. “2008’de ağlama duvarına neden el koydunuz?” diye bile sordular. Daha ben ne diyeyim? Böyle soru mu olur? Ben bu soruşturmayı hukuki görmüyorum.

ETKİLEYİCİ VE ZEKİ: Görüşmeye ilişkin VATAN’a konuşan Veli Ağbaba, “Sayın Başbuğ, etkileyici ve zeki bir insan. Kendisini kararlı gördüm. En büyük şikayeti yargıdan ve Özel Yetkili Mahkemelerden oldu” dedi.

22.5 yıla kadar hapsi isteniyor

6 Ocak 2012’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

‘Haberal: Ben vekilliği bırakayım’

Tutuklu milletvekili Mehmet Haberal ile de görüşen CHP’li Ağbaba, Haberal’ın kendisine “İleri demokraside 4. yılıma girdim. Milli irade burada tutuklu. Ben millete hizmet edemeyeceksem, milletvekilliğini bırakayım, yapmayayım bu işi” dediğini aktardı.