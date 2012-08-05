İlker Başbuğ, Ergenekon davasında Hilmi Özkök'ün tanık olarak verdiği ifade için, "Özkök’ün ifadesi tahliye getirmeli" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in "Başbuğ: Özkök’ün ifadesi tahliye getirmeli" başlığıyla yayımlanan (5 Ağustos 2012) yazısı şöyle:

Başbuğ: Özkök’ün ifadesi tahliye getirmeli



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün Ergenekon davası kapsamında tanık sıfatıyla verdiği ifadeler sadece o davanın değil, Balyoz davasının da sonucu üzerinde oldukça etkili olacak öneme sahip.

Özkök’ün ifadeleri sonrasında umutlanan isimler arasında, Genelkurmay karargâhında kendisinin ikinci başkanlığını yapmış olan Ergenekon sanıklarından arasında yer alan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ geliyor.

Özkök daha önce Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede olduğu gibi önceki günkü duruşma sırasında da İlker Başbuğ’a sahip çıkarak “Beni yönlendirmeyen, doğru kararlar vermem için bana gerekli bilgileri toplayan, çok düzgün bir insandı. Başka konularda olsa bile demokratik konularda görüş ayrılığımız olmamıştır” diye konuştu.



Çok duygulandım



Bu ifadeler sonrasında Başbuğ’un ne düşündüğünü öğrenebilmek için avukatı İlkay Sezer ile görüştüm. Duruşma tamamlandıktan sonra Başbuğ ile avukatı kısa bir değerlendirme yapmışlar. Başbuğ’un hissiyatı şu yöndeymiş:

“İki yıl birinci başkanlığımı yapan Sayın Komutanım Hilmi Özkök’ün duruşma sırasında hakkımda söyledikleri karşısında duygulandım. Mutlu oldum. Gerçekleri söylediği için kendisine müteşekkirim. Bu ifadelerinin mahkeme tarafından ciddiye alınarak tahliyem yönünde değerlendirme çıkmasını temenni ediyorum.”



Komutanına saygıdan geldi



Yaklaşık üç aydır celselere katılmayan Başbuğ tek istisnayı Özkök’ün tanık olarak dinlendiği duruşmada yaptı. Avukat Sezer, “Komutanına saygısından geldi. Duruşma bittiğinde ulaşabilse teşekkür de edecekti. Ancak aralarında mesafe olduğundan ve Özkök salondan hemen ayrılınca ulaşamadı” dedi.

Sezer’e göre mahkeme isterse Özkök’ün bu ifadeleri sonrasında Başbuğ ve diğer sanıkların tutukluluk durumları hakkında istediği her an resen karar alabilir. Ancak oluşan teamül uyarınca ağustos ayı sonundaki tahliye talep değerlendirmesi beklenecek.

Özkök’ün ifadelerinin Ergenekon üzerindeki etkisini görmek için ay sonunu bekleyeceğiz.