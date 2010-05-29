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Dünya

Başbuğ Mübarek ile görüştü

Mısır'a resmi ziyaret için gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından kabul edildi.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Mısır'a resmi ziyaret için gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından kabul edildi.


Mısır Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmede basının sadece görüntü almasına izin verildi.


Orgeneral Başbuğ daha sonra Savunma Bakanlığında, Mısır Savunma Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi tarafından askeri törenle karşılandı. 


Törenden sonra Tantavi Orgeneral Başbuğ'a, Savunma Bakanlığı binasının girişinde bulunan, eski Genelkurmay Başkanlarının resimleri ve askeri malzemelerinin sergilendiği bölüm hakkında bilgi verdi.


Tantavi ve Orgeneral Başbuğ'un ikili görüşmesi basına kapalı yapıldı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Kahire'de bugün Meçhul Asker Anıtı'nı, eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın mezarını ve Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

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