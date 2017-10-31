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Başbuğ, Mersin'de Atatürk büstü açtı

İbrahim MAŞE- Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'e bir dizi program için gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir sitenin içerisinde Atütürk büstü açtı

31 Ekim 2017 01:58

İbrahim MAŞE- Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'e bir dizi program için gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir sitenin içerisinde Atütürk büstü açtı. 
Merkez Mezitli İlçesi\'nde bulunan Denizhan 2 Sitesi\'nde Atatürk büstü açılışı yaptıktan sonra vatandaşlarla buluşan Başbuğ\'a Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti. Büst açılışı öncesi katılımcılara seslenen Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Hayat mücadele demektir\' sözünün unutulmaması gerektiğini söyledi. Başarıyı düşünmeyenlerin başarmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Başbuğ, şöyle konuştu: 
\"Öğrenciler nasihat istiyor benden. Hayat kolay değil ama mücadele edeceksiniz ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Mustafa Kemal\'in hayatında hiç umutsuzluk yok. Onun izinde yürüyecekseniz hiçbir gün, saat, dakika umutsuzluğa düşmeyeceksiniz. Herkes hukuk ve demokrasi çerçevesinde mücadele edecek. Cumhuriyetin 94\'üncü yılını kutluyoruz. Temel o kadar sağlam ki. 29 Ekim 1923\'de cumhuriyet ilan edildiği zaman herkesin alkışladığını mı zannediyorsunuz. O zaman da vardı aykırı olanlar, cumhuriyete karşı olanlar. Bunlar yarın da olur öbür gün de olur. Önemli olan milletin çoğunluğunun Mustafa Kemal Atatürk\'e, cumhuriyete olan bağlılığıdır.\"
Konuşmanın ardından Başbuğ ve beraberindekiler Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi. 

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