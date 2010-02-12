Başbuğ konuştukça bize tebligat geldi

T24 - İntihar eden Yarbay Ali Tatar’ın eşi Genelkurmay Başkanı’nın her sert açıklamasının ardından kendilerine eski suçlamalarla ilgili tebligat geldiğini ileri sürdü. Tatar, “Karşı taraf Başbuğ’a tepkisini böyle gösteriyor” dedi.



Oramirallere suikast iddiasıyla suçlanan ve intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un sert açıklamalarının ardından “karşı tarafın” tepki olarak eski suçlamaları yeni bir tebligatla gönderdiklerini söyledi.



Nilüfer Tatar, kocasının 43. yaş gününde Star Haber’e konuştu. Kocasının ölümünden sonra siyasetçilerden sadece CHP’lilerin kendilerini aradığını ve ziyaret ettiğini belirten Tatar, iktidar partisinden hiçkimsenin aramadığını kaydetti. Tatar, “Başbakan kendi eşiyle ilgili birşey olduğu zaman heryere çıkıyor, konuşuyor ama bizim hakkımızı kimse savunmuyor” dedi. Nilüfer Tatar şunları söyledi:



“Ben ölüm sözleri duyduğumda içim yanıyor sözüne anlam veremezdim ama artık benim içim yanıyor. Eşimin vefatının üzerinden karalama kampanyaları devam etti. Şu andaki iktidara yakın olan bir kişi evimizde suikastle ilgili toplantılar olduğunu ve bunu ispatlayacağını söyledi. İspatlasın. Ne varsa döksün. Ortaya bir çamur atıyor sonra kenara çekiliyorlar. İnsanların onuru ve gururuyla oynuyorlar.”





İnsanlar korkuyor



Aile olarak haklarını aramaya kararlı olduklarını belirten Nilüfer Tatar, “10 yaşındaki kızım bana yarın soracak, ’babamın hakkını ardınız mı?’diye” dedi.



Yapılmak istenenin insanların onurlarına leke sürerek bir şekilde yoketmeye çalışmak olduğunu savunan Tatar, yakın çevrelerinin kendilerini hiç yalnız bırakmamasına karşın bazı insanların kendilerini ziyaret etmeye çekindiklerini kaydetti. Tatar, “Bunu anlayamıyorum. Bu korkuya inanamıyorum. Bir korku imparatorluğu yaratıldı. Çok kişinin üzerinde baskı var” diye konuştu.



“Onur intiharlarının devamı gelmesin” diyen Nilüfer Tatar, “Ne gerekiyorsa yapılsın, halk sesini çıkarsın. Meydanlara çıkılması gerekiyorsa meydanalara çıkalım. Elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız?” dedi.



Konuşmaların dışında birşeyler yapılması gerektiğinin altını çizen Tatar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ’un açıklamalarını değerlendirirken de, bu konuşmaların kendilerine yönelik tepki doğurduğunu öne sürdü. Tatar, “Gemideki konuşmasının arkasından tebligat geldi. Karşı taraf tepkisini bu şekilde gösterdi. Hiçbir yeni suçlama yok ama eski suçlamalardan tebligat geliyor. Bunun Genelkurmay Başkanı’nın açıklamalarına tepki olarak geldiğine inanıyorum. İftaralar atıldı ama bu iftiralarla ilgili iddanamede hiçbirşey yok” dedi.





Başbuğ’dan denizcilere ziyaret



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, dün Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk hava Kuvvetleri’ne ait uçakla İzmit’teki Cengiz Topel Havaalanı’na gelen Başbuğ, burada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Donanma Komutanı Oramiral Murat Bilgel tarafından karşılandı. Başbuğ, daha sonra askeri helikopterle Gölcük’teki Donanma Komutanlığı Karargahı’na geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, önceki gün intihar eden Albay Berk Erden’in cenaze töreninde duygusal sözlerle personeline sahip çıkmıştı.



