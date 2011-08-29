Başbuğ kitabında Eruh saldırısının saatini karıştırdı

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, ‘Terör Örgütlerinin Sonu’ isimli kitabında PKK'nın 15 Ağustos 1984 yılında yaptığı ilk büyük saldırı olan Eruh olayını anlatırken büyük bir yanlışa imza attı. Başbuğ, kitabında Eruh saldırısının sabah 07.30’da yapıldığını yazdı, ancak TSK'nın açıklamasına saldırı saati 21.30 olarak geçmişti.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra kitap yazan komutanlar arasına katılan emekli Orgeneral İlker Başbuğ, büyük bir yanlışa da imza attı.



Başbuğ’un mayıs ayında piyasaya çıkan ‘Terör Örgütlerinin Sonu’ isimli kitapta PKK’nın ilk kalkışma harekâtı olan Eruh saldırısıyla ilgili verdiği saat kafalarda soru işareti bıraktı.



Radikal Gazetesi'nin haberine göre, Başbuğ, Cumhuriyet tarihinin en önemli olayları arasında gösterilen 15 Ağustos 1984 tarihli Eruh saldırısının sabah 07.30’da yapıldığını yazdı.



Genelkurmay Başkanlığı’nın saldırı günü yayımladığı bildiride ise saldırının akşam saatlerinde yapıldığı açıklanmıştı. Yine Abdullah Öcalan hakkında hazırlanan PKK iddianamesinde saldırının akşam saat 21.30 sularında yapıldığı belirtiliyor.



Başbuğ’un kitabında Eruh saldırısıyla ilgili yer alan bölüm şöyle:



“O gün 30’a yakın terörist saat 07:30 civarında eylemlerini icra etmek üzere 4000 nüfuslu Eruh’a sızdı. Bir terörist grubu askerlere saldırıp, bir eri şehit ederken, diğer bir grup camiyi ele geçirerek, eylemleri hakkında halkı bilgilendirmeye çalıştı, bazıları da ilçe merkezinde halka bildiri dağıttı. İki saat arayla 18 kişilik bir diğer terörist grubu da 2000 nüfuslu Şemdinli’de ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. ”



Genelkurmay’ın 18 Ağustos 1984 tarihli açıklaması ise şöyle:



“15 Ağustos 1984 gecesi sol ayrılıkçı örgütlere mensup bir grup silahlı terörist Siirt ili Eruh ilçesi Jandarma Karakol binasına karşı bombalı ve silahlı saldırıda bulunmuş ve ilçe halkı üzerinde sindirme eylemlerine başvurmuştur.



Söz konusu saldırı sırasında meydana gelen müsademede 1 jandarma eri şehit olmuş, 6 er ve 3 sivil yaralanmıştır. Aynı gün akşam Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde diğer bir ayrılıkçı terörist grup jandarma subay açık hava gazinosunu, subay lojmanlarını ve İlçe Jandarma karakolunu otomatik silahlarla taramışlar ve bu arada bir subay, bir astsubay ve bir erimiz hafif şekilde yaralanmıştır.”



