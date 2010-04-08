Başbuğ imzalı Balyoz belgesi yalanlandı

T24 -

GENELKURMAY'DAN YALANLAMA



Balyoz soruşturması sürecinde eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ü karşı karşıya getiren süreçte en kritik belgenin İstanbul’da Balyoz soruşturmasını yürüten savcılıkta bulunduğu öne sürüldü. Hürriyet Ankara Temsilcisi Metehan Demir'in haberinde, söz konusu belgenin üst düzey emekli ve muvazzaf komutanların gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nı Çankaya Köşkü’nde biraraya getiren zirvede de gündeme geldiği öne sürüldü. Belgedeki imzanın, dönemin Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a ait olduğu iddia edildi.Metehan Demir, haberinde Orgeneral Başbuğ'un, 1. Ordu Plan Semineri'nin seminerin özel bölümünde, Orgeneral Çetin Doğan’ın oturumu yönetirken resmi ve yasal çerçevenin dışına çıktığına dair ciddi çekince ve eleştirilerde bulunduğunu öne sürdü. Haberde, Başbuğ'un bu belgeyi, Aytaç Yalman’ın Kara Kuvvetleri Komutanı, Özkök’ün de Genelkurmay Başkanı olduğu o dönemde “Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı” sıfatıyla yaptığı inceleme ve gelen bilgiler ışığında hazırladığı savunuldu. Haberde şu iddialara da yer verildi:"Başbuğ’un değerlendirmesinde, Çetin Doğan’ın 4-7 mart 2003’de Genelkurmay kayıtlarına göre Meriç olarak görünen ve yasal sınırlar içinde gerçekleşen toplantının devamında, mevcut senaryoya gerçek isim ve kişilerle devam ettiğine ve yasal olmayan bu durumun sakıncalarına işaret ediliyor. Zamanında ilgili komutanlıklara da sunulan değerlendirmede, Emasya planı bazlı oluşturulan senaryoda, gerçek isim ve koşullarla devam edilmesinin, TSK’nın görev alanı içinde olmadığı gibi seminer yönetmeliklerine de aykırı olduğu ifade ediliyor.Bazı askeri personelin, 'Gerçek kişiler ve yerlerle devam edelim' emri üzerine bizzat isimler vererek, 'Ben o zaman hemen filanca belediye başkanını, şu ismi hemen görevden alıyorum, şunu yapıyorum, bunu ediyorum’ gibi kastını aşan ifadeleri kullanma durumuna girdiği anlatılıyor."Genelkurmay Başkanlığı ise Hürriyet'in haberini yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama haberle ilgili olarak şöyle denildi:

1. 8 Nisan 2010 günü bir gazetede, 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen 1'inci Ordu Plan Seminerinin icrasını müteakip hazırlandığı iddia edilen, bir belgeye (incelemeye) ilişkin haber yer almıştır.

2. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

