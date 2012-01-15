Başbuğ iddianamedeki raporu delil gösterdi

T24 - İnternet Andıcı davasında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kendisini sorgulayan savcı Cihan Kansız’a iddianamenin ek klasörlerinde yer alan teknik inceleme raporunu delil olarak sundu.



Başbuğ, hükümet aleyhine kara propaganda yaptığı öne sürülen TSK bünyesinde açılmış internet siteleriyle ilgili savunmasında, söz konusu internet sitelerinin son güncelleme tarihlerinin 2007 olduğunu belirten raporu delil olarak gösterdi. O dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olduğunu hatırlatan Başbuğ şöyle dedi:



“Benim Genelkurmay Başkanı olduğum tarihler arasında söz konusu sitelerde bir güncelleme olmadığı sizin hazırladığınız iddianamenin ek delil klasörlerindeki teknik inceleme raporlarında mevcut. Ben 30 Ağustos 2008’de Genelkurmay Başkanlığı görevime başladım. 4 Şubat 2009 tarihinde bu internet siteleriyle ilgili olarak bir haber yayınlandı. Bu haber üzerine yaptığımız ilk incelemede şekil ve teknik açıdan bu sitelerin kanuna uygun olmadığı bilgisi bana verildiğinde bu siteleri kapattırdım. Çünkü bu siteler şekil ve teknik açıdan 5651 sayılı ‘İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’a uygun değildi.” Sitelerin içeriğinden bu tarihte haberdar olmadığını, sitelerin şeklen ve teknik açıdan kanuna uygun olmadığı içim kapatıldığını vurgulayan Başbuğ, “Bana teşekkür edilmesi gerekir. Bu sitelerin son güncelleme tarihlerine bakıldığında benim görev sürem öncesidir. Dosyadan vakıf olduğumuz üzere benim dönemimle ilgili internet siteleriyle bir ilgim olmadığı da savunmalarımda mevcuttur” dedi.

Ergenekon sorusu



Savcılık sorgusu sırasında İlker Başbuğ’a, Ergenekon terör örgütü yöneticisi olup olmadığı yönünde de soru yöneltildi. Başbuğ’un bu soruya yanıtı “Bu soruyu şiddetle reddederim” oldu.

Koğuş için 2 isim



Silivri 5 Numaralı Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta kalan Başbuğ’un birlikte kalmak için 2 kişinin ismini cezaevi yönetimine verdiği belirtildi. Cezaevi yönetimi de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bu 2 ismin güvenlik soruşturmasının yapılarak Başbuğ’la kalmasının uygun olup olamayacağının değerlendirilmesini istedi.





