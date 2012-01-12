-Başbuğ için Yüce Divan talebi İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında yer alan iddialara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanmasına itiraz eden avukatı İlkay Sezer, Anayasanın 148. maddesine göre müvekkilinin Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirterek, ''görevsizlik'' talebinde de bulunduğunu bildirdi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran avukat İlkay Sezer, 20 sayfalık dilekçesinde, öncelikle tutuklama kararını veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimi Vedat Dalda'nın kararını gözden geçirmesi ve düzeltmesi, aksi taktirde taleplerinin mahkeme heyetince incelenmesini istediğini bildirdi. Sezer, dilekçesinde, müvekkili Başbuğ'a ifade verme işlemi sırasında cebir ve şiddete ilişkin sorular sorulmadığını, soruların kuvvetli suç şüphesi yaratmaya yeterli bulunmadığını, tutuklamanın haksız olduğunu, yeterli delil bulunmadığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini istediğini kaydetti. Avukat İlkay Sezer, Anayasanın 148. maddesine göre müvekkili Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirterek, ''görevsizlik'' talebinde bulunduğunu ifade etti. Sezer, bir soru üzerine dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın müvekkilinin tutukluluğuna ilişkin sözlerinden alıntı yapmadığını kaydetti. Başbuğ'a, böyle bir suçlamanın yöneltilmesinin son derece üzücü geldiğini ifade eden Sezer, Başbuğ'un 2 kişilik koğuşta tek başına kaldığını söyledi.