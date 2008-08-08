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Dünya

'Başbuğ eski moda bir laik'

Saygın İngiliz dergisi The Economist, yeni Genelkurmay Başkanı Başbuğ'u 'eski moda bir laik' olarak tanımlarken, önemli bir farkına da dikkat çekti.

08 Ağustos 2008 03:00

İngiliz Economist dergisi, AKP davasının ardından yaşanan gelişmeleri 'Fırtına sonrası' başlıklı bir makalede yorumladı. Dergi Başbuğ'u 'eski moda bir laik' olarak tanımlarken, önemli bir farkına dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi kararının ekonomik güvene yardımcı olduğunu belirten Economist, ancak reform yapılmazsa bu güvenin kısa süreli olabileceği uyarısında bulundu. Ekonomik istikrar açısından hükümetin kendisinin daha büyük bir risk oluşturabileceğini vurgulayan dergide şu ifadeler yer aldı:

Erdoğan laikleri kışkırtmada ısrarcı olabilir

"Başbakan Erdoğan, temize çıkmış olmanın verdiği güvenle, başarısızlıkla sonuçlanan üniversitelerdeki türban yasağını kaldırma girişiminde olduğu gibi, lâik kesimleri kışkırtma konusunda ısrarcı olabilir. Bu anlamda bir kötü işaret de, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne, üniversitenin seçimine aldırmayıp, daha az anti-İslamcı olduğu söylenen bir kişiyi atamasıyla başlayan tartışma."

Başbuğ'un farkı...

Economist, Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral İlker Başbuğ ile ilgili olarak da, şöyle bir değerlendirme yaptı: "Bütün gözler bu hafta Genelkurmay Başkanı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'da. Sessiz ve mesafeli bir kişi olan Başbuğ, eski moda bir lâik.
Ama bir farkla. Başbuğ'un PKK ile mücadele konusunda yeni fikirleri memnuniyetle karşıladığı ve bu sorunun sadece kuvvet kullanılarak çözülemeyeceğini anladığı söyleniyor."

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