Başbuğ: Ergenekon'daki darbe iddiası neden hiç Başbakan'a sorulmuyor?

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, kendisini ziyaret eden CHP’li vekillere, Başbakan’ın ‘oluru’ ve Cumhurbaşkanı’nın ‘onayı’ ile atandığını hatırlatarak, “Genelkurmay Karargâhı’nın, Başbakan’ı yıkmaya çalıştığı iddia edilmiştir. Burada Başbakan’a sorulacak hiç mi soru yok?” ifadelerini kullandı.



CHP Cezaevi Komisyonu üyesi milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Nurettin Demir ve Muharrem Işık Ergenekon davası kararının ardından hükümlülerle görüştü.

Kıvanç El’in Vatan gazetesindeki haberine göre, “Askere karşı bir önyargı var, hakkımızda açıklanan kararlardan asker olduğumuz için memnun olanlar var” diyen Başbuğ, heyete şunları söyledi:

‘Bu nasıl bir örgütse!’

“Başbakan’ın olur ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanan bir Genelkurmay Karargâhı’nın, Başbakan’ı yıkmaya çalıştığı iddia edilmiştir. Bunun Başbakan’a sorulması gerekir. TSK bir terör örgütü olarak gösterilmiştir. Hükümeti devirmekle suçlanan Karargah’ın beyni burada ama hükümeti yıkma sürecine bazı komutanlıklar katılmıyor. Bu nasıl bir örgütse, neredeyse Genelkurmay Karargahı’nın hepsi bu terör örgütüne üye. Bazıları yönetici. Yöneticiler, hükümeti devirmeye çalışmaktan müebbet hapis cezası alıyor, terör örgütünün üyesi bazı komutanlar hükümeti devirme suçuna katılmıyor. Bu nasıl bir örgütse, bazıları örgüte üye ama hükümeti yıkmak istemiyor. Bazıları istiyor. Böyle suçlama, böyle ceza olur mu?”

‘Öyle bir adam ki’

“Başbakan öyle bir adamı atamıştır ki hem Genelkurmay Başkanlığını yürütmüş hem de bir terör örgütünün yöneticiliğini yapmıştır. Bu bin yıllık devlet geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti’ne çok ağır bir hakarettir. Benim karar için söyleyecek sözüm yok. Böyle bir dava sebebiyle yargılanmak ve bu suçlamaların muhatabı olmak bile benim için cezaların en büyüğüdür.”

Yıldırım kararına alkış!

“Benimle ilgili verilen kararı metanetle karşıladım, oturarak dinledim ama Osman Yıldırım’a verilen tahliye kararı sonrası ayağa kalktım, alkışladım ve salonu terk ettim. Ergenekon terör örgütünü eli kanlı bir terör örgütü olarak, silah kullanan bir örgüt olarak ortaya çıkarmak için Danıştay davası kullanılmıştır. Osman Yıldırım bu konuyla ilgili özel görevlidir.”

‘Gün gelir...’

“Genelkurmay Başkanı’nı terör örgütü yöneticisi tüm karargâhı terörist ilan edenlere soruyorum, bu utanç, İlker Başbuğ’un mu, onu atayan Başbakan’ın mı ve yapılan bu hakaret bana mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ne mi? Burada Başbakana sorulacak hiç mi soru yok? Beni atayan Başbakan’dır, ataya ataya bir teröristi Genelkurmay Başkanı olarak atamıştır. Kendi atadığı karargâhın tamamı terörist, altı tanesi müebbetlik. Bir gün gelir bana sorulanlar Başbakan’a sorulabilir.”

Ergenekon’un şemasını çizdi!

Başbuğ, Ergenekon’un ‘şemasını’ kendisini ziyaret eden CHP heyetine çizerek verdi. Karargah’ta görevli komutanların ve suçlandıkları maddeleri yazan Başbuğ, Ergenekon davası başladığında, 3 emekli orgeneral ve bazı emekli generallerin olduğunu hatırlattı ve, “Bu tabloyla askeri darbe yapılamazdı. Tankları kim yürütecekti? O nedenle de İrticayla Mücadele Eylem Planı ve İnternet Andıcı’nı Zekeriya Öz’e teslim ederek Ergenekon’un askeri kanadını oluşturdular” dedi.

‘Hakimin sesi titriyordu’

“Karardan bir gece önce de bir gece sonra da rahat rahat uyudum. Ama bu kararı verenlerin, rahat uyuyabildiklerini düşünmüyorum. Mahkeme başkanının kararı okumaya başladığında, ses tonunu duydunuz mu? Sesi titriyordu. Bir süre sonra, okumaya devam edemedi. Mahkeme Başkanı, ‘Kararı ayakta dinleyeceksiniz’ dedi. Birkaç kişi kalktı, sonra onlar da oturdu. Bu mahkeme bir Genelkurmay Başkanı’nı yargılayamaz. Onun yeri eğer yargılanacaksa Yüce Divan’dır. Bu yüzden bu mahkemede savunma yapmadım. Kararın kendisi ile ilgilenmiyorum. Ancak bu yargılama bana, Genelkurmay Başkanına, Türk Ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti devletine hakarettir, bunu kabul etmiyorum.”

Tolon, Özel’i işaret etti

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon ise, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’i kastederek, şu ifadeleri kullandı:

“Yukarıdan birileri darbe yapınca kimler yürür? Ordular yürülür. Türkiye’nin en büyük ordusu 1. Ordu yürür de 2. Ordu yürümez mi. O zaman 2. Ordu Komutanı şimdiki Genelkurmay Başkanı.”