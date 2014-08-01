Başbuğ: Erdoğan'a verdiğimiz listeye 'incelenecek' dendi ama adım atılmadı

Ergenekon'dan tahliye olan 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunduklarını açıkladığı "listenin başında Ali Fuat Yılmazer vardı” sözleri sonrası, Başbakan’dan “Değerlendireceğiz” yanıtını almalarına karşın, kendi dönemlerinde bir adım atılmadığını söyledi.

Başbuğ, TSK personeline yönelik gözaltı ve soruşturmalar üzerine Başbakan Erdoğan’a dosya sunduklarını belirterek, “Sayın Başbakan dosyayı aldı, bizi dinledi ve ‘İnceleyeceğiz, değerlendireceğiz’ dedi. Ancak, bizim komuta dönemimizde herhangi bir gelişme de yaşanmadı” dedi. Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Başbuğ’un, dosyada Ali Fuat Yımazer’in adının da olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan “İlker Paşa, ‘Bugün bize yarın size!’ demişti. O zaman tabii daha Genelkurmay Başkanı’ydı. Toplamalar malum başlamıştı. Ve hakikaten dediği oldu” karşılığını vermişti.

Başbuğ açıkladı Erdoğan doğruladı

22 Temmuz soruşturması sürerken en çarpıcı bilgilerden birini 26’ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ açıklamıştı. 24 Temmuz’da Gazeteci Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayan Başbuğ, “Çeşitli yerlerden aldığımız bilgiler, özellikle bu komplo operasyonunun arkasında Emniyet’teki bazı polis şeflerinin olduğunu gösteriyordu. Çeşitli kanallardan aldığımız bilgiler dahilinde, Emniyet’le ilgili bir liste hazırladık. Tabii düşünce ve endişelerimizi birkaç defa Sayın Başbakan’la paylaştım. Ve bu polislerle ilgili kendisine bir liste verdik. Hatırladığım kadarıyla, bu listenin başında da Ali Fuat Yılmazer var” dedi.

Başbakan Erdoğan da Başbuğ’un bu açıklamasıyla ilgili bir soruya, “Şimdi İlker Paşa’nın söylediği sözün detaylarını okumadım ama görevde olduğu sürede bana söylediği bir sözü vardı. Onu ben bu arada söyleyeyim. O da şuydu ‘Bugün bize yarın size!’ demişti. O zaman tabii daha Genelkurmay Başkanı’ydı. Toplamalar malum başlamıştı. Ve hakikaten dediği oldu” karşılığını verdi.

Sonuç alamadık

Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Silahlı Kuvvetler mensuplarına yönelik girişimler üzerine konuyu araştırdıklarını, değişik kurumlardan gelen bilgileri birleştirip bir dosya haline getirdiklerini ve Başbakan’a sunduklarını anımsattı. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik devam eden gözaltılar ve soruşturmalar olduğunu anımsatan Başbuğ, şöyle konuştu: “Silahlı Kuvvetler’in komutanı olarak bu bilgileri derlemek, hükümetle paylaşmak görevimizdi. Neticede ülke güvenliği ile ilgili konularda Bakanlar Kurulu sorumludur. Sayın Başbakan dosyayı aldı, bizi dinledi ve ‘İnceleyeceğiz, değerlendireceğiz’ dedi. Ancak, bizim komuta dönemimizde herhangi bir gelişme de yaşanmadı.”

'İntikam yok adalet istiyoruz'

22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınanlar arasında, Başbuğ’un tutuklandığı gün kendisine cezaevine kadar eşlik eden Emniyet Amiri Gaffur Ataç da vardı. Başbuğ, Ataç’ın gözaltı görüntülerine ilişkin şöyle konuştu:

“Meseleyi kişiselleştirmemek lazım. Gerçekten karmaşık tuhaf bir duygu yaşıyor insan. Bir tarafta TSK’ya yönelik kumpasın arkasında olan kişiler var. Diğer tarafta o üzücü görüntüler. İntikam, kin duygusu yok bizde. Sadece adalet istiyoruz. Silahlı Kuvvetler’e yapılanları planlayanlar, rol oynayanlar, arkasında olanlardan söz ediyoruz ama onlar da adil bir şekilde yargılansın istiyoruz.”