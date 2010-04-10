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Başbuğ: Ege'de hakkımızı koruruz

Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Genelkurmay Karargâhı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Başbuğ, “Türkiye (Ege'de) uluslararası hukuktan doğan haklarını icra edecektir, koruyacaktır. Bizim hiçbir zaman sorun yaratmak gibi, kriz yaratmak gibi bir amacımız yok'' dedi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanlarından Fevzi Çakmak'ın ölümünün 60. yılı dolayısıyla Genelkurmay Karargâhı'nda düzenlenen anma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bir gazetecinin, Ege'deki uçuşlarla ilgili sorusu üzerine, Başbuğ, Türk uçaklarının Ege'de silahsız uçtuklarını, Yunanistan uçaklarının ise tam silah yüküyle kalktıklarını söyledi.


Her ülkenin hükümranlık hakları bulunduğunu, uluslararası alanda kimsenin kimseye hüküm koyamayacağını belirten Orgeneral Başbuğ, ''Her zaman Türkiye olarak iyi niyetimizi, koordineyi, işbirliğini söylüyoruz. Bizim yıllardır Ege'de uçan uçaklarımız silah yüküyle uçmuyor'' diye konuştu.
Yunan uçaklarının ise tam silah yüküyle uçtuğunu vurgulayan Orgeneral Başbuğ, kalkan uçakların kimliğinin belli olduğunu ifade etti. Orgeneral Başbuğ, ''Maalesef bir noktada farklı hareketlerle karşılaşıyoruz. Türkiye (Ege'de) uluslararası hukuktan doğan haklarını icra edecektir, koruyacaktır. Bizim hiçbir zaman sorun yaratmak gibi, kriz yaratmak gibi bir amacımız yok'' dedi.



'Moralimizi kimse bozamaz'



Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin moralini, disiplin değerlerini, birlik ve bütünlüğünü, kimsenin bozamayacağını söyledi.

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