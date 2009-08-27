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Başbuğ Diyarbakırlı çocuklara seslendi

Zafer Haftası kutlamaları etkinliklerle devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ Afyon'daki....

27 Ağustos 2009 03:00

Afyonkarahisar Albey Reşat Çiğiltepe şehitliğinde düzenlenen Zafer Haftası etkinliğine katılan Org. Başbuğ, Diyarbakır' ın Kulp ve Lice ilçelerinden getirilen öğrenciler tarafından karşılandı. Burada öğrencilerle sohbet eden Başbuğ, birlik beraberlik mesajları verdi.

Başbuğ çocuklara, "Bundan 87 yıl önce burada Türk milleti birlik beraberlik içerisinde bir mücadele verdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna giden ilk adımlar burada atıldı. Burada milletimizin bütün insanları omuz omuza savaştılar. Şehitler verdik, gaziler verdik bugünlerimizi onlara borçluyuz. Bunları hiç unutmayın" dedi.

"Sizi burada gördüm, çok mutlu oldum" diyen Başbuğ, "Kulplusu da bu milletin bir parçası, Afyonlusu da, Edirnelisi de" diye konuştu.

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