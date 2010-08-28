Başbuğ da 'internet andıcı'ndan ifadeye çağırılacağı iddia edildi

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un internet andıcı soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı iddia edildi.



Genelkurmay içerisinde illegal bir şekilde “kara propaganda yapmak ve hükümeti yıpratmak” amacıyla internet siteleri kurulması ile internet siteleriyle ilgili fişlemeler yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan aralarında 5 general ile bir amiralin de buluduğu 18 askerin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini dün Orgeneral Işık Koşaner’e devreden İlker Başbuğ’un da ifadeye çağrılacağı öne sürüldü.







Başbuğ’un ifadeye internet andıcı belgesinin basında yer alması üzerine kapatılan internet sitelerinin yayınına yeniden devam etmesi için onay verdiği iddiasıyla çağrılacağı iddia edildi. Orgeneral Başbuğ’un ifadesini özel yetkili cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz alacak.









İddiaya göre İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının bir numaralı sanığı tutuklu Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, internet sitelerinin yeniden yayına hazırlanması için Iğsız’ı ikna etti. Başbuğ da yayınların devamı için ‘onay’ verdi. Eski 1. Ordu Komutanı Iğsız ise savcılığa verdiği ifadesinde planların içeriğini alt rütbelilerin bildiklerini attığı parafın günlük işler olduğunu savunmuştu. Başbuğ’un internet andıcı soruşturması kapsamında halen ifade vermeye gelmeyen 8 şüphelinin ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çağrılacağı öne sürüldü.









Bu arada soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nun sağlık raporunu 31 Ağustos tarihine kadar uzattığı bu tarihten sonra da gelmemesi halinde yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.









Siteler kapatıldı





Kara propaganda amacıyla kurulan 42 siteden 35’inin Ergenekon sanığı emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım tarafından kurulduğu ve faaliyete geçirildiği belirtiliyor. 35 sitenin tek mail adresi üzerinden yönlendirildiği, hepsinin tek isim üzerine alındığı tespit edilmişti. 35 farklı sitenin domain (yer) sağlayıcısı Ortadoğu Yazımlı Hizmetleri A.Ş. ve bu siteler alınırken de iletişim için verilen e-mail adresinin hayhaytr@yahoo.com. adresi olduğu ortaya çıkmıştı. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, 6 Kasım 2009’da TSK’nın irticai ve bölücü tehdit unsurlarını izlemek üzere kurulmuş, işletilmiş internet siteleri bulunduğunu kabul etmişti.





Genelkurmay’ın kurduğu öne sürülen sitelerdan sadece irtica.org yayınına devam ediyor. Ancak sitenin sahibinin değiştiği bildirildi. Diğer internet siteleri ise kapatıldı.

