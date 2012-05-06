Başbuğ: Çetecilerle ve katillerle aynı sandalyeye oturmam

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un da sanıkları arasında yer aldığı “İnternet Andıcı” davası, önce 2’nci Ergenekon davası ile ardından da 1’inci Ergenekon davası ile birleştirilmişti. Salı günkü duruşma için Başbuğ’un “Çetecilerle ve katillerle aynı sandalyeye oturmam” dediği öğrenildi.

Vatan'dan Damla Güler'in haberine göre, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İnternet Andıcı ve 2’inci Ergenekon davalarının birleştirilmesinin ardından, 2’nci Ergenekon Davası’nın da 1’inci Ergenekon Davası ile birleştirilmesine karar verildi. Bu kararla, şimdiye dek 16 ayrı dava dosyasının birleştirildiği Ergenekon Davası sanıkları arasına “İnternet Andıcı” davası kapsamında tutuklu yargılanan Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katılmış oldu. Davanın ilk duruşması yarın Silivri’de görülecek.

Ancak, Ergenekon Davası’nın sanıkları arasında bulunan eski Emniyet Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin, Sedat Peker, Danıştay saldırganı Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım ile aynı davada yargılanmaktan rahatsızlık duyduğu öğrenilen Başbuğ’un, duruşmalara katılmama kararı aldığı öğrenildi. Başbuğ’un yakın çevresine, “Katillerle ve çetecilerle aynı sanık sandalyesine oturmam” dediği ve savunmalarını avukatı aracılığıyla yapacağı öğrenildi. Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer ise, salı günü görülecek duruşmaya İlker Başbuğ katılacakmış gibi hazırlık yaptıklarını ancak katılıp katılmama kararının Başbuğ’a ait olduğunu söyledi.

16 dosya birleşti

Birinci Ergenekon Davası’nda emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’in de aralarında bulunduğu 31’i tutuklu 108 sanık yer alıyor. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un sanıkları arasında yer aldığı İkinci Ergenekon Davası’nda ise 32’si tutuklu 148 bulunuyor. İnternet Andıcı Davası İkinci Ergenekon Davası ile 5 Nisan 2012 tarihinde birleştirilmişti. Davaların tek dosyada birleştirilmesi ile davada tutuklu sanık sayısı 63, toplam sanık sayısı ise 256’e yükselmiş oldu. Davalar kapsamında toplam birleştirilen dosya sayısı 16. Dosyaların eklerinde 2 milyona yakın evrak olduğu tahmin ediliyor.