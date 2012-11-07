T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbuğ: Bir tarafta terörist tanık, diğer tarafta asker sanık

Başbuğ: Bugün; Silivri'de Türk Ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele yargılanmaktadır

07 Kasım 2012 00:48

 

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon davasında Şemdin Sakık'ın gizli tanık olarak ifade vermesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Başbuğ, "Bugün; Silivri 'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK Terör Örgütü karşı karşıya bırakılmıştır." dedi. 
 
İlker Başbuğ 'un avukatı İlkay Sezer aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle: 
 
''Bugün; Silivri 'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK Terör Örgütü karşı karşıya bırakılmıştır. 
 
Bugün; Silivri'de Türk Ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele yargılanmaktadır. 
 
Bir tarafta; ömürlerini PKK Terör Örgütü'ne karşı mücadele ile geçiren, ancak bugün haksız ve mesnetsiz suçlamalarla Ergenekon davasında sanık sandalyelerine oturtulan Türk Ordusunun Komutanı ve Karargahı. 
 
Diğer tarafta; bir dönem PKK Terör Örgütü'nün ikinci adamı durumunda olan, Bingöl 'de 33 erimizin şehit edilmesi için emir veren, ancak bugün tanık sandalyesine oturtulan bir terörist. 
 
Bir tarafta; TSK 'ya komutanlık yapmış 26. Genelkurmay Başkanının ''Terör Örgütü kurmak ve Yönetmekten' suçlaması ve yargılanması, 
 
Diğer tarafta; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ve sanıklarla hasım durumunda olan eli kanlı bir teröristin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nde dinlenen bir tanık olması. 
 
Takdir Yüce Türk Milletinindir.''
 

ETİKETLER

başbuğsakıkgizli tanıkbalyoz davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24