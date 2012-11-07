Başbuğ: Bir tarafta terörist tanık, diğer tarafta asker sanık

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon davasında Şemdin Sakık'ın gizli tanık olarak ifade vermesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Başbuğ, "Bugün; Silivri 'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK Terör Örgütü karşı karşıya bırakılmıştır." dedi.

İlker Başbuğ 'un avukatı İlkay Sezer aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle:

''Bugün; Silivri 'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK Terör Örgütü karşı karşıya bırakılmıştır.

Bugün; Silivri'de Türk Ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele yargılanmaktadır.

Bir tarafta; ömürlerini PKK Terör Örgütü'ne karşı mücadele ile geçiren, ancak bugün haksız ve mesnetsiz suçlamalarla Ergenekon davasında sanık sandalyelerine oturtulan Türk Ordusunun Komutanı ve Karargahı.

Diğer tarafta; bir dönem PKK Terör Örgütü'nün ikinci adamı durumunda olan, Bingöl 'de 33 erimizin şehit edilmesi için emir veren, ancak bugün tanık sandalyesine oturtulan bir terörist.

Bir tarafta; TSK 'ya komutanlık yapmış 26. Genelkurmay Başkanının ''Terör Örgütü kurmak ve Yönetmekten' suçlaması ve yargılanması,

Diğer tarafta; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ve sanıklarla hasım durumunda olan eli kanlı bir teröristin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nde dinlenen bir tanık olması.

Takdir Yüce Türk Milletinindir.''