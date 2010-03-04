Başbuğ, Berk'i aracına davet etti

T24- Kars'ta gerçekleştirilen Kış Tatbikatı'nı izlemek üzere kente gelen Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ile kuvvet komutanlarını Org. Saldıray Berk karşıladı. Org. Başbuğ, karşılama töreni sonrasında, Erzincan'daki Ergenekon iddianamesinde 1 numaralı şüpheli olarak geçen Org. Berk'i aracına davet ederek, tatbikat bölgesine birlikte hareket etti. Bu arada kendilerini ''Anadolu Ulusal Uyanış ve Dayanışma Platformu'' üyesi
olarak tanıtan bir grup Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesi önünde basın
açıklaması yaptı. Platform başkanı, Grup Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlılıklarını bildirmek için geldiklerini ifade etti.
Her yıl rutin şekilde geçen ve gündeme ancak askeri hedeflerin vurulduğu görüntülerle gelen Kış Tatbikatı, bu yıl tatbikatı yönetecek isim nedeniyle gündemin en tepesine yerleşti.
Erzincan iddianamesinde 1 numaralı sanık olarak terör örgütü liderliğiyle suçlanan 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in yöneteceği tatbikat başlamadan önce Başbakan Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün tatbikatı izlemeye gitmeyeceği medyada yer aldı.
Bugün sabah (4 Mart 2010) saatlerinde önce Genelkurmay Başkanlığı, ardından Başbakan Erdoğan yaptıkları açıklamalarla komutanlar dışında zaten kimsenin tatbikatı izlemeye gitmeyeceğini duyurdu.
Bu şartlar altında Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla Kars’a indi.
Komutanları, 3. Ordu Komutanı ve Erzincan iddianamesinin 1 numaralı sanığı Orgeneral Saldıray Berk karşıladı.
Karşılamadan sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Saldıray Berk’i aracına davet etti ve birlikte Kazım Karabekir Kışlası’na geçtiler.
Havaalanında olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti ve özellikle Genelkurmay Başkanı ile Saldıray Berk’in birlikte görüntülenmemesi için çaba harcandı.
Komutanlar kışladaki öğle yemeğinin ardından tatbikatın yapılacağı Cumhuriyet Köyü’ne geçtiler.
Kış tatbikatının yapılacağı Sarıkamış’ta kar bulunmuyor. Allahu Ekber dağlarında yapılan Kış Tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çetin kış şartlarındaki harekat yeteneklerini kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor.
Genelkurmay önünde 'TSK'ya bağlılık bildirisi'
Kendilerini ''Anadolu Ulusal Uyanış ve Dayanışma Platformu'' üyesi olarak tanıtan bir grup Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Genelkurmay Güney Nizamiye girişi önüne gelen gruptakiler Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a mektup vermek istediklerini söylediler.
Platformun yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Didar Eser, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlılıklarını bildirmek için geldiklerini'' ifade etti. Daha sonra, kadınlar tarafından oluşturulan bir platform olduğu belirtilen oluşumun genel sekreteri Selda Talay Tosun tarafından Orgeneral Başbuğ'a iletileceği belirtilen mektup okundu.
Mektupta, ''Silahlı kuvvetlerimiz ve onun değerli komutanlarının bir süredir maksatlı olarak haksız, mesnetsiz ve Türk milletinin milli askeri değerleri ile asla bağdaşmayan, son derece çirkin iddia itham ve itiraflara hedef olmasını derin bir üzüntü ve büyük bir nefretle izlemekteyiz'' ifadesine yer verildi. Açıklamanın ardından, mektup ve çiçek nizamiyedeki görevlilere teslim edildi.
Prof. Dr. Didar Eser, aynı içerikteki mektuplardan daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderildiğini kaydetti.