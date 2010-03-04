Başbuğ, Berk'i aracına davet etti

T24- Kars'ta gerçekleştirilen Kış Tatbikatı'nı izlemek üzere kente gelen Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ile kuvvet komutanlarını Org. Saldıray Berk karşıladı. Org. Başbuğ, karşılama töreni sonrasında, Erzincan'daki Ergenekon iddianamesinde 1 numaralı şüpheli olarak geçen Org. Berk'i aracına davet ederek, tatbikat bölgesine birlikte hareket etti. Bu arada kendilerini ''Anadolu Ulusal Uyanış ve Dayanışma Platformu'' üyesi olarak tanıtan bir grup Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesi önünde basın açıklaması yaptı. Platform başkanı, Grup Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlılıklarını bildirmek için geldiklerini ifade etti.





Kış tatbikatının yapılacağı Sarıkamış’ta kar bulunmuyor. Allahu Ekber dağlarında yapılan Kış Tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çetin kış şartlarındaki harekat yeteneklerini kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor.





Genelkurmay önünde 'TSK'ya bağlılık bildirisi'

Kendilerini ''Anadolu Ulusal Uyanış ve Dayanışma Platformu'' üyesi olarak tanıtan bir grup Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesi önünde basın açıklaması yaptı.



Genelkurmay Güney Nizamiye girişi önüne gelen gruptakiler Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a mektup vermek istediklerini söylediler.



Platformun yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Didar Eser, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlılıklarını bildirmek için geldiklerini'' ifade etti. Daha sonra, kadınlar tarafından oluşturulan bir platform olduğu belirtilen oluşumun genel sekreteri Selda Talay Tosun tarafından Orgeneral Başbuğ'a iletileceği belirtilen mektup okundu.



Mektupta, ''Silahlı kuvvetlerimiz ve onun değerli komutanlarının bir süredir maksatlı olarak haksız, mesnetsiz ve Türk milletinin milli askeri değerleri ile asla bağdaşmayan, son derece çirkin iddia itham ve itiraflara hedef olmasını derin bir üzüntü ve büyük bir nefretle izlemekteyiz'' ifadesine yer verildi. Açıklamanın ardından, mektup ve çiçek nizamiyedeki görevlilere teslim edildi.



Prof. Dr. Didar Eser, aynı içerikteki mektuplardan daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'na gönderildiğini kaydetti.

