Başbuğ: Ben terör örgütü kurmakla suçlanıyorsam bu devleti kapatın

- Hülya Karabağlı

ANKARA

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, TBMM cezaevi inceleme heyetine, “ Eğer ben Genelkurmay Başkanı olarak bir taraftan Başbakanla haftada bir görüşme yaparken, bir taraftan da yasa dışı silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyorsam bu devlet bitmiştir. O zaman bu devleti kapatın”.

Başbuğ’dan Soner Yalçın’a

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Silivri Cezaevi’nde fiziki koşullardan hak ihlali olup olmadığı konusunda incelemelerde bulundu. Genelkurmay eski başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, CHP Milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Soner Yalçın, Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isimle yüz yüze görüştü.

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, ziyaret sırasındaki gözlemlerini T24’e değerlendirdi. Genelkurmay eski başkanı Başbuğ’un moralinin yüksek olduğunu söyleyen Özdemir, “Herkesin şikayeti ortak. Sahte delillerin üretilmesi, bütün davaların birleştirilmesi, gizli tanık ifadeleri, isimsiz ihbar mektupları “.

“Herkes infial içinde” diyen Özdemir, İlker Başbuğ’un görüşmede, “ Bir taraftan başbakanla haftada bir görüşürken, bir taraftan yasa dışı silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyorsam bu devlet bitmiştir. O zaman bu devleti kapatın” sözlerine dikkat çekti.

Tolon: Mahkemelerin kaldırılmasını istemeyenlerin komplosu

Hurşit Tolon’un Zirve Yayınevi davasında kendisiyle bağ kurulmasını endişeyle karşıladığına dikkat çeken Özdemir, “ Tolon, tam da özel yetkili mahkemelerin tartışıldığı sırada böyle bir şeyin gündeme getirilmesi bu mahkemelerin kalmasını isteyenlerin komplosu ve zamanlamasıdır diye yorumluyor” dedi.