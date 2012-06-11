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Başbuğ: Ben terör örgütü kurmakla suçlanıyorsam bu devleti kapatın

Başbuğ: Bir taraftan Başbakanla haftada bir görüşürken, bir taraftan yasa dışı silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyorsam bu devlet bitmiştir

11 Haziran 2012 22:04

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ,  TBMM cezaevi inceleme heyetine,  “ Eğer  ben Genelkurmay Başkanı olarak  bir taraftan Başbakanla haftada bir görüşme yaparken, bir taraftan da  yasa dışı silahlı terör örgütü  kurmakla suçlanıyorsam  bu devlet bitmiştir.  O zaman bu devleti kapatın”.

 

Başbuğ’dan Soner Yalçın’a

 

TBMM Cezaevi  Alt Komisyonu Silivri Cezaevi’nde  fiziki koşullardan hak ihlali olup olmadığı konusunda  incelemelerde bulundu. Genelkurmay eski başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, CHP Milletvekilleri Mehmet Haberal, Mustafa Balbay,   Soner Yalçın, Yalçın Küçük’ün de aralarında  bulunduğu çok sayıda isimle yüz yüze görüştü. 

CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir,  ziyaret sırasındaki gözlemlerini  T24’e  değerlendirdi.    Genelkurmay eski başkanı Başbuğ’un moralinin yüksek olduğunu söyleyen Özdemir,   “Herkesin  şikayeti  ortak. Sahte delillerin üretilmesi,  bütün davaların birleştirilmesi, gizli tanık ifadeleri,   isimsiz ihbar mektupları “.

“Herkes infial içinde” diyen Özdemir,  İlker Başbuğ’un görüşmede, “ Bir taraftan başbakanla haftada bir görüşürken,  bir taraftan yasa dışı silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyorsam bu devlet bitmiştir.  O zaman bu devleti kapatın” sözlerine dikkat çekti. 

 

Tolon: Mahkemelerin kaldırılmasını istemeyenlerin  komplosu

 

Hurşit Tolon’un  Zirve Yayınevi davasında kendisiyle bağ kurulmasını  endişeyle karşıladığına dikkat çeken  Özdemir, “  Tolon,  tam da  özel yetkili mahkemelerin  tartışıldığı sırada böyle bir şeyin gündeme  getirilmesi  bu mahkemelerin  kalmasını isteyenlerin  komplosu ve zamanlamasıdır diye yorumluyor” dedi. 

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