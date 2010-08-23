Başbuğ, Başbakan'a veda etti

T24- Orgeneral İlker Başbuğ iki yıl süreyle yürüttüğü Genelkurmay Başkanlığı görevinin sona ermesi nedeniyle Başbakan Erdoğan'a veda ziyareti düzenledi. Erdoğan, Başbuğ'u Başbakanlık Merkez Bina'da kabul etti.



1 saat 50 dakika süren görüşme ve 13:45'te sona erdi. Başbakan Erdoğan, görüşmenin ardından Orgeneral İlker Başbuğ'u kapıya kadar uğurladı. Ardından da Van'a gitmek üzere makam aracına binerek Başbakanlık Merkez Bina'dan ayrıldı.



MECLİS BAŞKANI'NA ZİYARET



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 30 Ağustos’ta görev süresi dolacak olması nedeniyle, Başbakan Erdoğan’ın ardından TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’e de veda ziyaretinde bulundu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, veda ziyareti nedeniyle TBMM’ye, 14.57’de geldi. Başbuğ’u Meclis Başkanlığı girişinde TBMM Genel Sekreteri Saadettin Kalkan karşıladı. Orgeneral Başbuğ-Şahin görüşmesi yaklaşık 55 dakika sürerken, Şahin, ziyaretin ardından Başbuğ’u aracına kadar uğurladı.