Başbuğ: Atam, şerefli komutanlar 'yeni terörist' diye anılmakta

İnternet Andıcı'ndan tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 10 kasım dolayısıyla cezaevinden mektup gönderdi. İlker Başbuğ mektubunda, "Atam, Bugün görüyoruz ki, dünün eli kanlı teröristleri “eski terörist”, senin Ordularına onur ve şerefiyle hizmet eden Komutanlar ise “yeni terörist” diye anılmaktadır." dedi.

İşte o mektup:

Aziz Atam, Ebedi Başkomutanım;

Seni sevmek “milli ibadettir”. Bu ibadet sadece milli bayramlar ve 10 Kasım günleriyle de sınırlandırılamaz.

Çünkü, seni doğru ve tam olarak anlayabilme, ihtiyacını duymaktayız! Duyuyoruz!

Seni anlamak yeterli midir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar şöyle söylemişti:

“Atatürk, seni sevmek milli ibadettir, demiştim. Şimdi, seni anlatmak milli ibadettir, diyorum. Ve gücümün erdiğince onu gençlere anlatmaya çalışıyorum.”

Bu konuda karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışarak teselli buluyorum.

Ebedi Başkomutanım;

82 yıl önce Afyonkarahisar’da subaylara şöyle demiştin:

“Subaylar fedakâr sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları öldürürler. Onları aşağılar ve hor görürler. Subayların yaşamak için bir çaresi vardır: Şerefini korumak!”

Bugün görüyoruz ki, dünün eli kanlı teröristleri “eski terörist”, senin Ordularına onur ve şerefiyle hizmet eden Komutanlar ise “yeni terörist” diye anılmaktadır.

Ancak, müsterih ol. Bizlere yapılan bu haksızlıklar Yüce Türk Milletinin vicdanını kanatmakta. Eminiz ki, Milletimizin sevgisi ile üzerimizde yeni bir güneş doğacaktır.

Rahat uyu, ruhun şad olsun.