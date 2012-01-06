-Başbuğ ailesi ve 3 kişiyle görüşebilecek İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında yer alan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, cezaevi ziyaret prosedürüne göre, ailesi ve yakın akrabaları ile kendisinin belirleyeceği 3 kişiyle görüşebilecek. Derlenen bilgiye göre, İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesince ''örgüt yöneticiliği'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlamasıyla tutuklanan emekli Orgeneral Başbuğ, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinde geçici olarak tek kişilik bir odaya konuldu. Cezaevindeki ziyaret prosedürüne göre Başbuğ'u, ailesi ve yakın akrabaları ziyaret edebilecek. Ayrıca Başbuğ, görüşmek istediği 3 kişinin adını cezaevi yetkililerine bildirmesi halinde bu kişilerle de görüşebilecek. -Yargılama süreci- Öte yandan, Başbuğ'un yargılanmasıyla ilgili süreçte önce soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından iddianame hazırlanması bekleniyor. Bu iddianame, halen devam eden ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek. Mahkeme, incelediği iddianameyi kabul ederse Başbuğ hakkında dava açılmış olacak. Mahkeme, ardından ya duruşma tarihi verecek ya da davayı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirecek. Mahkemenin ayrı bir duruşma tarihi vermesi halinde de Başbuğ'un yargılamasının yapılacağı ilk duruşmada, davanın birleştirilmesine karar vererek, dosyayı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birlikte yürütecek. Bu sürecin yeteri kadar hızlı olması durumunda İlker Başbuğ, 9 Şubat 2012 tarihine ertelenen 29 sanıklı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında sanık olarak yer alacak.